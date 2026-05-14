Interview

In «Ein starkes Team» spielt Leonard Kunz einen Mann zwischen Trauer, Wut und Verdacht. Im Interview spricht er über moralische Grauzonen, psychologische Belastung und Figuren, die sich nicht eindeutig erklären lassen.

Dass er sich nicht sofort erklärt. Viel liegt unter der Oberfläche  und genau da wirds spannend. Kein klarer Typ, eher jemand, der arbeitet, ohne dass man es gleich sieht.Ich hab versucht, nichts zu glätten. Wenn du jemanden verlierst, bist du kein sauber sortierter Mensch mehr. Da ist Chaos  und das darf man sehen.Sehr. Familie ist der Ort, wo Nähe und Verletzung am dichtesten beieinander liegen. Das gibt der Figur Gewicht  und macht die Geschichte ehrlich.Absolut. Ich glaube nicht an gut oder böse. Wenn man zu schnell weiß, wer jemand ist, wirds langweilig. Falk darf Fragen offenlassen.Mit Ruhe. Weniger Kontrolle, mehr Vertrauen. Du kannst Emotion nicht planen  du musst sie zulassen.Sehr entspannt. Viel Erfahrung am Set, wenig Ego. Du gehst rein, machst deinen Job, und wirst getragen.Das ist kein abstraktes Thema. Das passiert gerade überall. Mir war wichtig, dass man die Menschen dahinter spürt.Ich urteile nicht über ihn. Ich spiele ihn ehrlich. Der Rest entsteht von allein  und manchmal wird genau das als bedrohlich empfunden.Er ist reduzierter. Mehr nach innen. Weniger Lautstärke, mehr Druck. Er hält aus  und das kann gefährlich sein.Sehr. Nebenfigur ist nur ein Begriff. Für die Figur selbst ist sie immer die Hauptrolle  und genau so sollte man sie auch behandeln.Ich merke immer mehr, wie wichtig es ist, mich auch im Bereich Psychologie weiterzubilden. Mein Job verlangt, in extreme Zustände einzutauchen und sie glaubwürdig zu halten  ohne sich selbst darin zu verlieren. Da hilft Wissen, aber auch Disziplin. Am Ende gehts darum, offen zu sein, aber trotzdem bei sich zu bleiben.