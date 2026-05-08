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arte zeigt Doku «The Darkest Web» über Ermittler gegen Kindesmissbrauch

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Der Film begleitet internationale Fahnder bei ihrem Kampf gegen Pädokriminalität im Dark Web.

Der Kultursender arte strahlt am Dienstag, den 9. Juni 2026, um 20.15 Uhr den Dokumentarfilm «The Darkest Web  Ermittler im Kampf gegen Kindesmissbrauch» aus. Die 84-minütige Produktion von Regisseur Sam Piranty beschäftigt sich mit internationalen Ermittlern, die gegen Täter vorgehen, die im Dark Web kinderpornografische Inhalte verbreiten und organisieren. Der Film wird nach der TV-Ausstrahlung bis Februar 2033 online verfügbar sein.

Im Mittelpunkt steht der US-Ermittler Greg Squire, der seit Jahren verdeckt gegen Pädokriminelle ermittelt. Der Film zeigt, wie belastend diese Arbeit für die Beamten ist, die täglich mit verstörendem Material konfrontiert werden. Um Täter identifizieren und Kinder schützen zu können, müssen die Ermittler tief in die abgeschotteten Strukturen des Dark Web eintauchen. Piranty begleitete Squire und weitere Ermittler über mehrere Jahre hinweg und dokumentierte ihre Arbeit bei internationalen Ermittlungen.

Die Dokumentation beleuchtet dabei nicht nur moderne digitale Forensik, sondern auch klassische Ermittlungsarbeit. Oft seien es Geduld, Intuition und kleinste Hinweise, die letztlich zur Identifizierung der Täter führen. Die Beamten verbringen teilweise Jahre damit, sich in verschlüsselte Netzwerke einzuschleusen und Verbindungen zwischen Tätern, Orten und Opfern herzustellen. Trotz zahlreicher Erfolge macht der Film zugleich deutlich, wie groß das Problem weiterhin ist. Die Zahl der Fälle von Kindesmissbrauch im Internet bleibt weltweit hoch.

Kurz-URL: qmde.de/171550
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