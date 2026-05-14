Bully wird Kandidat: Hape Kerkeling übernimmt «LOL»

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Überraschung bei «LOL: Last One Laughing»: In der siebten Staffel tritt Michael Bully Herbig erstmals selbst als Kandidat an.

Im Rahmen der Premiere der neuen Staffel in der Münchner ASTOR Filmlounge im ARRI enthüllte Prime Video am Mittwochabend den bislang geheim gehaltenen zehnten Kandidaten von. Dabei handelt es sich um niemand Geringeren als Michael Bully Herbig selbst, der bislang als Gastgeber der erfolgreichen Comedy-Show fungierte. Für die mittlerweile siebte Staffel wechselt Herbig nun jedoch die Seiten und stellt sich erstmals selbst der Herausforderung, nicht zu lachen.Dadurch wird auch der Platz am Moderationspult neu besetzt. Diese Aufgabe übernimmt Hape Kerkeling in seiner bekannten Kunstfigur Horst Schlämmer. Der ehemalige Grevenbroicher stellvertretende Chefredakteur dürfte der Show dabei einen deutlich anderen Ton verleihen als Bully in den vergangenen Staffeln. Bereits die Ankündigung sorgte im Vorfeld für Aufmerksamkeit, da Kerkeling seit Jahren nur noch ausgewählte TV-Projekte umsetzt.Neben Bully treten in der neuen Staffel unter anderem Elton, Max Giermann, Martina Hill, Michelle Hunziker, Carolin Kebekus, Barbara Schöneberger, Olaf Schubert, Torsten Sträter sowie Tedros Teddy Teclebrhan an. Wie gewohnt müssen die Teilnehmer in sechs Episoden versuchen, ihre Kollegen mit Stand-Up, Improvisation und absurden Einlagen zum Lachen zu bringen, ohne selbst die Fassung zu verlieren. Wer zweimal lacht, scheidet aus. Der Sieger erspielt 50.000 Euro für einen guten Zweck.Zur Premiere in München erschienen zahlreiche prominente Gäste. Gemeinsam mit Bully liefen unter anderem Elton, Max Giermann, Michelle Hunziker, Olaf Schubert und Teddy Teclebrhan über den blauen Teppich. Auch Michael Mittermeier, Aminata Belli, Samuel Koch und Faisal Kawusi gehörten zu den Gästen des Abends. Seit ihrem Start im Jahr 2021 entwickelte sich die deutsche Version von «LOL: Last One Laughing» zu einem der größten Unterhaltungserfolge von Prime Video im deutschsprachigen Raum. Die von Constantin Entertainment produzierte Show wurde mehrfach mit dem Deutschen Comedypreis und Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und zudem für einen International Emmy nominiert. Die neue Staffel ist ab sofort exklusiv bei Prime Video verfügbar.