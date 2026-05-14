Lange Livestrecke: phoenix setzt am Freitag auf Merz

Vom 13. bis 16. Mai 2026 berichtet phoenix ausführlich vom 104. Katholikentag in Würzburg. Besonders umfangreich fällt die Live-Berichterstattung am Freitag, den 15. Mai, und Samstag, den 16. Mai, aus. Am Freitag ist der Sender ab 10.30 Uhr live auf Sendung und begleitet unter anderem das Podium Gemeinsam Zukunft gestalten. Bundeskanzler Friedrich Merz im Gespräch mit jungen Menschen, das um 11.00 Uhr beginnt.
Im Anschluss an die Veranstaltung wird unter anderem Hubertus Heil, religionspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und ehemaliger Bundesarbeitsminister, im phoenix-Interview erwartet. Weitere Gesprächspartner sind der Würzburger Bischof Franz Jung sowie Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Als Experte begleitet zudem der DuMont-Chefkorrespondent Joachim Frank die Sendung.
Auch am Samstag meldet sich phoenix live aus Würzburg. Zwischen 12.45 Uhr und 14.25 Uhr stehen weitere Gespräche und Eindrücke vom Katholikentag auf dem Programm. Zu Gast im Studio ist unter anderem die Deutschlandfunk-Kirchenexpertin Christiane Florin. Erwartet wird außerdem Reem Alabali Radovan, Bundesministerin für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit.
Der Katholikentag findet vom 13. bis 17. Mai 2026 unter dem Leitwort Hab Mut, steh auf! statt. Neben Gottesdiensten und spirituellen Angeboten stehen zahlreiche gesellschaftspolitische Debatten auf dem Programm. Zu den prominenten Gästen zählen unter anderem Klimaaktivistin Luisa Neubauer, Kabarettist Bodo Wartke sowie Politiker wie Alexander Dobrindt. Luisa Neubauer diskutiert am Samstag gemeinsam mit Georg Bätzing über gesellschaftliche Transformationsprozesse.
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