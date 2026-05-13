«The Big Bang Theory»-Spin-off startet im Juli bei HBO Max

US-Fernsehen

Die neue Comedyserie «Stuart Fails to Save the Universe» rückt den Comicladenbesitzer Stuart Bloom ins Zentrum eines chaotischen Multiversums-Abenteuers.

HBO Max hat im Rahmen der Warner Bros. Discovery Upfronts den offiziellen Teaser zur neuen Max-Original-Serieveröffentlicht. Die zehnteilige Comedy startet am 24. Juli 2026 mit einer wöchentlichen Episodenveröffentlichung beim Streamingdienst. Im Mittelpunkt steht dabei eine Nebenfigur aus der Kultsitcom «The Big Bang Theory», die nun ihr eigenes Serienuniversum erhält.Comicbuchladenbesitzer Stuart Bloom muss die Realität retten, nachdem er versehentlich ein von Sheldon Cooper und Leonard Hofstadter entwickeltes Gerät zerstört und damit ein Multiversums-Armageddon auslöst. Unterstützung erhält er von seiner Freundin Denise, dem Geologen Bert sowie dem exzentrischen Physiker Barry Kripke. Im Verlauf der Handlung treffen die Figuren auf alternative Versionen bekannter Charaktere aus «The Big Bang Theory». Wie der Serientitel bereits andeutet, verlaufen die Rettungsversuche allerdings alles andere als erfolgreich.In den Hauptrollen spielen Kevin Sussman als Stuart Bloom, Lauren Lapkus als Denise, Brian Posehn als Bert sowie John Ross Bowie als Barry Kripke. Entwickelt wurde die Serie von Chuck Lorre, Zak Penn und Bill Prady für Warner Bros. Television. Damit baut Warner Bros. das erfolgreiche «The Big Bang Theory»-Universum erneut aus, nachdem bereits «Young Sheldon» und zuletzt «Georgie & Mandys First Marriage» entstanden waren.