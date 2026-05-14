Mike Foss steigt bei ESPN zum Nachrichtenchef auf

Köpfe

Nach dem angekündigten Rückzug von David Roberts ordnet ESPN seine Führungsstruktur neu.

ESPN hat Mike Foss mit sofortiger Wirkung zum Executive Vice President und Executive Editor für Sports News and Entertainment befördert. Foss folgt damit auf David Roberts, der Ende August in den Ruhestand gehen wird. Beide Manager sollen in den kommenden Monaten gemeinsam an der Übergabe arbeiten. Foss war seit 2023 als Senior Vice President für den Bereich Sport Studio & Entertainment tätig und verantwortete dort die kreative sowie operative Ausrichtung zahlreicher täglicher ESPN-Programme. In seiner neuen Position berichtet er direkt an Burke Magnus, den Präsidenten für Inhalte bei ESPN.Mit der Beförderung übernimmt Foss die Verantwortung für die umfangreiche Nachrichtenorganisation des Sportsenders. Dazu gehören unter anderem die Sportnachrichten, investigative Berichterstattung, digitale Redaktionen sowie Forschungs- und Analysebereiche. Zusätzlich wird er künftig auch die Creative Content Unit und das Studio Enhancement Team beaufsichtigen.Parallel dazu bleibt Foss weiterhin eng mit «The Pat McAfee Show» verbunden. Sein bisheriger Aufgabenbereich als Senior Vice President soll neu ausgeschrieben werden. Die Position umfasst unter anderem die Verantwortung für Formate wie «SportsCenter», «First Take», «Get Up», «PTI» sowie ESPN Audio, Podcasts und zahlreiche digitale Produktionen. Seit seinem Einstieg bei ESPN im Jahr 2017 gilt Foss als wichtiger Architekt der digitalen Strategie des Senders.