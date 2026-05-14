CBS terminiert 28. Staffel von «Big Brother»

US-Fernsehen

Die Realityshow startet Anfang Juli und feiert im Laufe der neuen Runde ihre 1.000. Episode.

CBS hat den Starttermin für die 28. Staffel vonbekanntgegeben. Die neue Runde der langlebigen Realityshow beginnt am 9. Juli 2026 um 20.00 Uhr US-Ostküstenzeit. Bereits einen Tag später folgt zudem die Rückkehr der Begleitshow «Big Brother: Unlocked», die ebenfalls zur Primetime ausgestrahlt wird.Nach der Premiere setzt CBS auf den gewohnten Wochenrhythmus: Neue Episoden laufen künftig mittwochs und donnerstags um 20.00 Uhr, während die Live-Evictions sonntags ausgestrahlt werden. Der Sender kündigte zudem an, dass Staffel 28 die meisten Programmstunden aller Zeiten umfassen werde. Außerdem erreicht die Realitymarke einen besonderen Meilenstein: Während der kommenden Staffel wird die 1.000. Episode von «Big Brother» ausgestrahlt. Laut CBS handelt es sich damit um die erste Primetime-Serie überhaupt, die diese Marke erreicht.Zuletzt konnte die Sendung wieder deutlich zulegen. Das zweistündige Finale der 27. Staffel erreichte durchschnittlich 4,3 Millionen Zuschauer und markierte damit die stärkste Reichweite seit mehr als drei Jahren. Gegenüber dem Staffelauftakt bedeutete dies laut Nielsen ein Plus von 33 Prozent. Siegerin der vergangenen Staffel wurde die 25-jährige Ashley Hollis aus Chicago, die sich im Finale mit 6:1 Stimmen gegen Vince Panaro durchsetzte und das Preisgeld von 750.000 Dollar gewann. Moderiert wird die Sendung weiterhin von Julie Chen Moonves. Entwickelt wurde das Format ursprünglich von John de Mol. Produziert wird «Big Brother» von Fly on the Wall Entertainment in Zusammenarbeit mit Banijay Americas.