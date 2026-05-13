«ZDF Magazin Royale» feiert Tanzorchester-Jubiläum

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Seit zehn Jahren beziehungsweise 283 Sendungen sind Lorenz Rhode und das 15-köpfige Ensemble bereits Teil der Shows von Jan Böhmermann.

Im Mai feiert Jan Böhmermann ein Jahrzehnt "Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld"  gemeinsam mit diversen Gästen. Ob «Neo Magazin Royale» oder «ZDF Magazin Royale»: Seit zehn Jahren beziehungsweise 283 Sendungen sind Lorenz Rhode und das 15-köpfige Ensemble bereits Teil der Shows von Jan Böhmermann. Am Freitag, 22. Mai 2026 um 23.00 Uhr wird das Jubiläum mit einer Spezial-Show unter dem offiziellen Titelbegangen. Präsentiert wird von Jan Böhmermann, der Gäste begrüßt wie Kitschkrieg, Giant Rooks, Clueso und Jolle. Im ZDF-Streaming-Portal ist die Sendung bereits um 20.00 Uhr abrufbar."Das 'Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld' ist der beste, coolste und bekannteste Klangkörper im deutschen Fernsehen. Ich bin wahnsinnig stolz, gemeinsam mit diesen tollen Musiker*innen und ihrem Orchester jede Woche auf einer Bühne stehen zu dürfen!", schwärmt Jan Böhmermann.Das "Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld" hat seit seiner Gründung gemeinsam performt mit The Last Dinner Party, Zaho de Sagazan, Blond, Wolf Alice, Lizzo, Danger Dan & Igor Levit, Deichkind, Zartmann, Kraftklub, Paula Hartmann, Domiziana & Ski Aggu, Christine and the Queens, Berq, Alli Neumann, Herbert Grönemeyer, Lola Young, Apsilon, Nemo, Arlo Parks, Levin Liam, Betterov, Isabell Varell, Nina Chuba, Mark Forster, Sienna Spiro, Wallows, Faber, Stromae und vielen, vielen mehr.