«American Horror Story» holt Paul Anthony Kelly für Staffel 13

US-Fernsehen

Der Nachwuchsschauspieler verstärkt die neue Staffel der langlebigen Horror-Anthologie von Ryan Murphy.

bekommt prominenten Neuzugang: Paul Anthony Kelly wird Teil der 13. Staffel der erfolgreichen Horrorreihe von Ryan Murphy und Brad Falchuk. Das gab FX während der Disney-Upfront-Präsentation bekannt. Die neue Staffel soll im Herbst bei FX und auf Hulu erscheinen.Die Verkündung erfolgte als Überraschungsmoment während des Events in New York. Während die langjährigen Franchise-Stars Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Gabourey Sidibe, Billie Lourd und Emma Roberts auf der Bühne standen, trat Kelly aus dem Schatten hervor und präsentierte sich als neues Gesicht der Serie. Jeder Albtraum braucht frisches Blut, erklärte der Schauspieler dabei.Kelly machte zuletzt mit seiner Darstellung von John F. Kennedy Jr. in der Ryan-Murphy-Serie «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» auf sich aufmerksam. Details zur Handlung der neuen «American Horror Story»-Staffel hält FX weiterhin geheim. Bekannt ist lediglich, dass mehrere Fanlieblinge in ikonischen Rollen zurückkehren sollen und die Zahl 13 eine zentrale Rolle spielen wird.Seit dem Start im Jahr 2011 entwickelte sich «American Horror Story» zu einer der erfolgreichsten Anthologie-Serien weltweit. Die Reihe erhielt bislang mehr als 100 Emmy-Nominierungen und wurde laut FX inzwischen über 700 Millionen Stunden weltweit gestreamt. Zu den bisherigen Settings gehörten unter anderem ein Spukhaus, ein Hexenzirkel, ein Horrorhotel und die Apokalypse.