US-Fernsehen

Netflix bestellt zwei weitere Specials von Mike Epps

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Der Streamingdienst baut die Zusammenarbeit mit Comedian Mike Epps weiter aus. Nach dem Erfolg von «Mike Epps: Delusional» sollen bis 2030 gleich zwei neue Stand-up-Programme erscheinen.

Netflix hat die langjährige Comedy-Partnerschaft mit Mike Epps verlängert und zwei weitere einstündige Stand-up-Specials bestellt. Beide Programme befinden sich bereits in Entwicklung. Der Streaminganbieter plant derzeit Veröffentlichungen für die Jahre 2028 und 2030.

Auslöser für die Verlängerung war der Erfolg des jüngsten Specials «Mike Epps: Delusional». Das Programm entwickelte sich laut Netflix zum bislang stärksten Start des Comedians bei dem Streamingdienst. In der ersten Woche erreichte das Special knapp vier Millionen Abrufe. Zudem landete die Produktion weltweit auf Platz fünf der englischsprachigen Serien- und Showcharts von Netflix und stieg in den USA bis auf Rang drei der internen Top-10-Liste.

Mit den neuen Specials setzt Netflix die Zusammenarbeit mit einem seiner erfolgreichsten Stand-up-Comedians fort. Mike Epps veröffentlichte in den vergangenen Jahren bereits mehrere Programme bei dem Streamingdienst und entwickelte sich dort zu einer festen Größe im Comedy-Bereich. Neben seinen Bühnenprogrammen ist Epps auch als Schauspieler bekannt und wirkte unter anderem in Filmen wie «Next Friday» oder «The Hangover» mit.

Kurz-URL: qmde.de/171773
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