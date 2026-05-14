«The Expendables 4»: RTL zeigt die Free-TV-Premiere des Action-Flops

RTL setzt Anfang Juni auf große Action-Namen aus Hollywood: Am Sonntag, den 7. Juni 2026, zeigt der Kölner Privatsender um 20.15 Uhr die Free-TV-Premiere von «The Expendables 4». Der vierte Teil der langlebigen Actionreihe versammelt erneut zahlreiche Genrestars wie Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Megan Fox und Andy Garcia. RTL kündigt den Film unter seinem Originaltitel «The Expendables 4» an, international lief die Produktion allerdings überwiegend unter dem stilisierten Namen «Expend4bles».
Im Mittelpunkt der Handlung steht erneut das Söldnerteam rund um Lee Christmas und Barney Ross. Die Expendables sollen den Waffenhändler Ozelot stoppen, der an nukleare Sprengköpfe gelangen will. Doch während des Einsatzes geraten die Kämpfer nicht nur unter massiven Beschuss, sondern müssen sich zusätzlich mit einem Verräter in den eigenen Reihen auseinandersetzen. Die Mission entwickelt sich dadurch zu einem unberechenbaren Wettlauf gegen die Zeit.
Inszeniert wurde der Film von Scott Waugh, während unter anderem Kurt Wimmer am Drehbuch beteiligt war. Neben den bekannten Gesichtern der Reihe stießen mit 50 Cent, Tony Jaa und Iko Uwais weitere Actionstars zum Ensemble. Vor allem Jason Statham rückte stärker in den Mittelpunkt, da Sylvester Stallone bereits im Vorfeld angekündigt hatte, sich weitgehend aus der Reihe zurückziehen zu wollen.
An den Kinokassen entwickelte sich «The Expendables 4» allerdings zu einer schweren Enttäuschung. Der rund 100 Millionen US-Dollar teure Film spielte weltweit lediglich etwa 51 Millionen Dollar ein und galt damit als kommerzieller Flop. Auch die Kritiken fielen überwiegend vernichtend aus. Viele Rezensenten bemängelten die schwachen Effekte, das austauschbare Drehbuch und die ideenlose Inszenierung. Bei der Goldenen Himbeere erhielt die Produktion mehrere Negativnominierungen und gewann letztlich zwei der berüchtigten Preise.
Die Geschichte der Produktion verlief ebenfalls turbulent. Nach dem mäßigen Abschneiden von «The Expendables 3» lag das Franchise jahrelang auf Eis. Zwischenzeitlich hatte Stallone das Projekt sogar verlassen, ehe er später zurückkehrte. Immer wieder kursierten Namen möglicher Neuzugänge wie Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan oder Dwayne Johnson, die letztlich jedoch nicht Teil des Films wurden. Gedreht wurde unter anderem in London, Bulgarien und Griechenland.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel