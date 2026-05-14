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RTL zeigt letzten WM-Härtetest der DFB-Elf gegen die USA

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Die deutsche Nationalmannschaft trifft wenige Tage vor dem WM-Start auf Gastgeber USA.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet wenige Tage vor Beginn der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ihren letzten großen Test  und RTL ist live dabei. Der Kölner Sender überträgt am Samstag, den 6. Juni 2026, ab 19.05 Uhr das Länderspiel zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland aus dem Soldier Field in Chicago. Die Übertragung ist bis Mitternacht angesetzt und soll ausführliche Vorberichte, Analysen sowie Stimmen rund um die Partie umfassen.

Für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann besitzt das Duell eine besondere Bedeutung. Nur rund eine Woche vor dem Start der Weltmeisterschaft in Nordamerika bietet sich der DFB-Elf die letzte Gelegenheit, Abläufe zu festigen, personelle Entscheidungen zu überprüfen und sich unter Wettkampfbedingungen einzuspielen. Gleichzeitig dürfte das Spiel gegen die USA ein erster Vorgeschmack auf die Atmosphäre des Turniers werden, das in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ausgetragen wird.

Die Partie in Chicago ist Teil der unmittelbaren WM-Vorbereitung. Bereits am 31. Mai trifft Deutschland zuvor in Mainz auf Finnland. Nach dem USA-Spiel beginnt dann endgültig die heiße Phase der Weltmeisterschaft. Das erste Gruppenspiel bestreitet die deutsche Mannschaft am 14. Juni im NRG Stadium in Houston gegen Curaçao. Es ist das erste Länder- und Pflichtspiel der beiden Nationen überhaupt sowie zugleich das erste WM-Spiel in der Geschichte Curaçaos.

Weiter geht es für Deutschland am 20. Juni im kanadischen Toronto gegen die Elfenbeinküste. Auch dieses Pflichtspiel findet erstmals zwischen beiden Mannschaften statt. Das dritte Gruppenspiel steigt schließlich am 25. Juni im MetLife Stadium in East Rutherford gegen Ecuador. Vor allem die Begegnung mit Ecuador dürfte Erinnerungen an frühere WM-Duelle wachrufen, während das Turnier für die DFB-Elf nach den vergangenen enttäuschenden Weltmeisterschaften unter besonderer Beobachtung steht.

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