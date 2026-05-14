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Reichweitenplus für «Joko & Klaas gegen ProSieben»

Fabian Riedner von 14. Mai 2026, 08:27 Uhr

Wahrlich ein richtiger Flop ist die neue Show «Schäm dich reich!» mit Dennis und Benni Wolter. Bei «Galileo» begleitete man junge Menschen in der Stadt der Träume.

Die ersten beiden neuen Folgen von «Joko & Klaas gegen ProSieben» erreichten nur noch 0,70 sowie 0,62 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, allerdings waren 0,39 sowie 0,41 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren alt. Am Mittwoch lief die dritte Ausgabe, die Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nicht gewinnen konnten. Aber immerhin 0,83 Millionen Fernsehzuschauer sahen das Aufeinandertreffen der früheren «MTV Home»-Stars mit Zarbex, David Späth, Miro Schluroff, Dennis Wolter und Benni Wolter, die Show fuhr 4,4 Prozent Marktanteil ein. Die Sendung mit Steven Gätjen holte 0,51 Millionen Zuschauer, was



Die dritte Ausgabe von «Schäm dich reich!» entkam auch nicht wie ein Phönix aus der Asche, sondern setzte das schlechte Niveau der Vorwochen fort. Die Show mit Benni Wolter und Dennis Wolter erreichte lediglich 0,24 Millionen Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum wurde auf 2,3 Prozent beziffert. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,15 Millionen, das führte zu 6,3 Prozent bei den Umworbenen.



Am Vorabend sendete «Galileo» und fragte: Leben in L.A. - Was kostet es wirklich?. Das Team begleitete unter anderem Nanny Alina, die dank Promikunden in Glamour lebt, während Eisdielenbesitzer Julien mit kreativen Nebenjobs seinen Lebensunterhalt verdient. Dies und anderes sahen 0,45 Millionen Menschen ab drei Jahren, die Fernsehstation freute sich über 2,6 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern erklomm man 0,17 Millionen, der Marktanteil bei den jungen Leuten lag bei 7,2 Prozent.

Die ersten beiden neuen Folgen vonerreichten nur noch 0,70 sowie 0,62 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, allerdings waren 0,39 sowie 0,41 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren alt. Am Mittwoch lief die dritte Ausgabe, die Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nicht gewinnen konnten. Aber immerhin 0,83 Millionen Fernsehzuschauer sahen das Aufeinandertreffen der früheren «MTV Home»-Stars mit Zarbex, David Späth, Miro Schluroff, Dennis Wolter und Benni Wolter, die Show fuhr 4,4 Prozent Marktanteil ein. Die Sendung mit Steven Gätjen holte 0,51 Millionen Zuschauer, was ProSieben zu 14,8 Prozent führte.Die dritte Ausgabe vonentkam auch nicht wie ein Phönix aus der Asche, sondern setzte das schlechte Niveau der Vorwochen fort. Die Show mit Benni Wolter und Dennis Wolter erreichte lediglich 0,24 Millionen Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum wurde auf 2,3 Prozent beziffert. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,15 Millionen, das führte zu 6,3 Prozent bei den Umworbenen.Am Vorabend sendete ProSieben eine neue Ausgabe vonund fragte: Leben in L.A. - Was kostet es wirklich?. Das Team begleitete unter anderem Nanny Alina, die dank Promikunden in Glamour lebt, während Eisdielenbesitzer Julien mit kreativen Nebenjobs seinen Lebensunterhalt verdient. Dies und anderes sahen 0,45 Millionen Menschen ab drei Jahren, die Fernsehstation freute sich über 2,6 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern erklomm man 0,17 Millionen, der Marktanteil bei den jungen Leuten lag bei 7,2 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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