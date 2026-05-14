«The Lincoln Lawyer» endet

Netflix hat bekannt gegeben, dass die fünfte Staffel von «The Lincoln Lawyer» gleichzeitig die letzte Runde der Erfolgsserie sein wird. Zudem wurden sechs neue wiederkehrende Gastdarsteller angekündigt: Amy Aquino übernimmt die Rolle von Richterin Olivia Alcott, Angela Trimbur spielt Felicia, Elpidia Carrillo verkörpert Muriel Perez, Nate Corddry tritt als Jimmy Finch auf, Tricia Helfer übernimmt die Rolle von Brooke Miller und Keir O'Donnell spielt den stellvertretenden Bezirksstaatsanwalt Lucas Peralta.
Die finalen zehn Episoden basieren auf dem siebten Roman der Buchreihe von Michael Connelly mit dem Titel Resurrection Walk. Im Mittelpunkt steht erneut Mickey Haller, gespielt von Manuel Garcia Rulfo. Dessen Leben gerät aus den Fugen, als sich plötzlich seine bislang unbekannte Halbschwester Emi gespielt von Cobie Smulders bei ihm meldet und ihn bittet, einer zu Unrecht verurteilten Frau zu helfen. Mickey übernimmt daraufhin einen komplizierten Fall rund um ein sechs Jahre altes Mordurteil und stößt dabei auf Korruption, Geheimnisse und dunkle Familiengeschichten.
Auch die übrigen Figuren erhalten größere Handlungsstränge. Lorna, Izzy und Cisco müssen sich laut Netflix mit eigenen hochkarätigen Herausforderungen auseinandersetzen. Nachdem Mickey in Staffel vier selbst einer falschen Verurteilung entkommen konnte, will er nun einen schweren Justizirrtum aufdecken.
Die Serienmacher Ted Humphrey und Dailyn Rodriguez erklärten, dass das Team von Beginn an das Ziel verfolgt habe, Mickey Hallers Geschichte zu einem sauberen Abschluss zu bringen. Zwar sei das Ende bittersüß, zugleich aber eine Chance, den Figuren einen würdigen Abschluss zu geben. Man arbeite derzeit intensiv daran, ein Finale zu entwickeln, das den Fans gerecht werde.
Neben den nun bestätigten Neuzugängen waren zuvor bereits Chris Diamantopoulos, Corbin Bernsen, Diane Guerrero, Iker Garcia, Patty Guggenheim, Richard Cabral, Steve Howey und Teresa Maria als Gastdarsteller angekündigt worden. Außerdem kehren Neve Campbell, Krista Warner, Angelica Maria und Gigi Zumbado in wiederkehrenden Rollen zurück.
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