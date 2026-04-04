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Kein Bock auf Autos: «GRIP» floppt am Karfreitag

Felix Maier von 04. April 2026, 09:26 Uhr

Wäre Grünwald mal bei «Der Trödeltrupp» geblieben - ab 16:20 Uhr schwenkt der Sender um zu «GRIP» und beim Thema Automobil haben die Zuschauer gar keinen Bock mehr.

Benzin, Diesel, E10 - es macht aktuell keinen Unterschied, die Rechnung an der Zapfsäule macht rein gar keinen Spaß. Und dennoch widmet «GRIP - Das Motormagazin» klingt mit 0,28 Millionen Zuschuern und einer Quote von 2,7 Prozent noch recht ordentlich. Problematisch wird es beim Kontext, denn zuvor folgten 0,52 Millionen Zuschauer «Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller». Der Grünwald-Sender hat demnach kurzum etwa die Hälfte an Reichweite auf einen Schlag verloren. Immerhin war die Zielgruppe stabil, beim Vorprogramm und auch bei «GRIP» waren 0,08 Millionen Umworbene dabei. Für das «Motormagazin» bedeutete das 4,9 Prozent Marktanteil. Noch.



AB 17:20 Uhr ging es in die zweite Folge «GRIP» - und der negative Trend setzte sich haltlos fort. Es ging runter auf 0,19 Millionen Zuschauer und daher sank die Quote weiter auf unschöne 1,6 Prozent. In der Zielgruppe schwand das Interesse gleichermaßen, 0,05 Millionen Werberelevanten sorgten für noch 2,8 Prozent am entsprechenden Markt. Den Negativ-Höchststand erreichte ab 18:15 Uhr die dritte Folge von «GRIP - Das Motormagazin» - mit 0,18 Millionen Zuschauern ging es für Grünwald runter auf eine Quote von nur noch 1,1 Prozent. Die Zielgruppe erweiterte zwar das Zuschauerfeld auf 0,06 Millionen, dennoch sank der prozentuale Anteil auf 2,6 Prozent.



Im Primetime-Geschäft blieb «Nur noch 60 Sekunden». Erneut könnte der erste Blick täuschen, denn es ging hoch auf 0,64 Millionen Zuschauer und daher immerhin auf 2,9 Prozent Marktanteil. Im Kontext der Primetime ist das dennoch das schlechteste Ergebnis am gestrigen Feiertag. Die Zielgruppe kletterte auf 0,25 Millionen Umworbene und damit 6,3 Prozent Marktanteil - was der zweitschlechtesten Leistung am Abend entsprechen sollte. Womöglich war der Fokus "Automobil" für die aktuelle Lage keine allzu schlaue Entscheidung. Benzin, Diesel, E10 - es macht aktuell keinen Unterschied, die Rechnung an der Zapfsäule macht rein gar keinen Spaß. Und dennoch widmet RTLZWEI dem Thema Automobil ab 16:20 Uhr am Karfreitag satte vier Stunde Sendezeit, worauf die RTLZWEI-Zuschauer offenkundig überhaupt keine Lust haben. Die erste Ausgabeklingt mit 0,28 Millionen Zuschuern und einer Quote von 2,7 Prozent noch recht ordentlich. Problematisch wird es beim Kontext, denn zuvor folgten 0,52 Millionen Zuschauer. Der Grünwald-Sender hat demnach kurzum etwa die Hälfte an Reichweite auf einen Schlag verloren. Immerhin war die Zielgruppe stabil, beim Vorprogramm und auch bei «GRIP» waren 0,08 Millionen Umworbene dabei. Für das «Motormagazin» bedeutete das 4,9 Prozent Marktanteil. Noch.AB 17:20 Uhr ging es in die zweite Folge- und der negative Trend setzte sich haltlos fort. Es ging runter auf 0,19 Millionen Zuschauer und daher sank die Quote weiter auf unschöne 1,6 Prozent. In der Zielgruppe schwand das Interesse gleichermaßen, 0,05 Millionen Werberelevanten sorgten für noch 2,8 Prozent am entsprechenden Markt. Den Negativ-Höchststand erreichte ab 18:15 Uhr die dritte Folge von «GRIP - Das Motormagazin» - mit 0,18 Millionen Zuschauern ging es für Grünwald runter auf eine Quote von nur noch 1,1 Prozent. Die Zielgruppe erweiterte zwar das Zuschauerfeld auf 0,06 Millionen, dennoch sank der prozentuale Anteil auf 2,6 Prozent.Im Primetime-Geschäft blieb RTLZWEI beim Thema Auto - ab 20:15 Uhr mit dem Spielfilm. Erneut könnte der erste Blick täuschen, denn es ging hoch auf 0,64 Millionen Zuschauer und daher immerhin auf 2,9 Prozent Marktanteil. Im Kontext der Primetime ist das dennoch das schlechteste Ergebnis am gestrigen Feiertag. Die Zielgruppe kletterte auf 0,25 Millionen Umworbene und damit 6,3 Prozent Marktanteil - was der zweitschlechtesten Leistung am Abend entsprechen sollte. Womöglich war der Fokus "Automobil" für die aktuelle Lage keine allzu schlaue Entscheidung.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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