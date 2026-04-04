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Frauenpower: «Miss Marple» schraubt den VOX-Nachmittag auf über 1 Million

Felix Maier von 04. April 2026, 09:06 Uhr

Feiertag ist Filmzeit für die TV-Sender. Und für VOX standen gestern vor allem Frauen im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Ab 11:10 Uhr gab es bei «Miss Marple: Der Wachsblumen-Strauss» - der Schwarz-Weiß-Film aus dem Jahr 1963 sicherte VOX direkt ordnetlich 0,70 Millionen Zuschauer und daher deftige 9,2 Prozent am TV-Markt. Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen huldigte dem Film mit 0,09 Millionen Umworbenen und 8,1 Prozent Marktanteil. Ab 12:50 Uhr ging es dann über in «Miss Marple: Vier Frauen und ein Mord» - die Reichweite sollte insgesamt auf 0,93 Millionen Zuschauer steigen, womit die Quote auf 10,6 Prozent kletterte. In der Zielgruppe ging es mit 0,07 Millionen leicht zurück, hier konnte der Sender erstmals mit 4,8 Prozent am Markt hadern.



Ab 14:35 Uhr hieß es dann «Miss Marple: Mörder Ahoi» - der dritte «Marple»-Streifen lieferte noch 0,90 Millionen und damit 9,5 Prozent Marktanteil ab. Marginal besser wurde es bei den 14- bis 49-Jährigen, hier sorgten 0,08 Millionen für 5,1 Prozent am entsprechenden Markt. Den Schwarz-Weiß-Abschluss machte ab 16:30 Uhr «Miss Marple: 16 Uhr 50 ab Paddington» - mit gehörig positivem Ergebnis. Insgesamt stieg das Interesse und damit die Reichweite auf 1,03 Millionen Zuschauer, die Quote zog demnach auf starke 9,2 Prozent mit. In der Zielgreuppe kletterten 0,10 Millionen Werberelevante auf 5,1 Prozent. Insgesamt und in der Zielgruppe konnten hiermit demnach neue Tagesbestwerte notiert werden.



Der Vorabend und Primetime-Abend gehörte dann gänzlich einer anderen weiblichen TV-Größe. Ab 18:10 Uhr hieß es «Sissi»! Mit stärker werdender Konkurrenz kann «Sissi - Die junge Kaiserin» holte der roten Kugel zur besten Sendezeit 0,92 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab und damit eher mäßige 4,2 Prozent Marktanteil. Beachtlich waren hingegen die 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige, die für immerhin 4,5 Prozent sorgten. Den Abbinder ab 22:20 Uhr übernahm dann «Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin» - hier wollten noch 0,81 Millionen Zuschauer insgesamt und 0,10 Millionen Werberelevante folgen. Die Quoten lagen damit bei 6,2 und 3,8 Prozent. Ab 11:10 Uhr gab es bei VOX am gestrigen Karfreitag einen klaren Fokus in Sachen Programmauswahl. Vier Mal «Miss Marple», gefolgt von drei Mal «Sissi» - das ist Frauenpower pur. Diese klare Marschroute machte sich bezahlt, denn die rote Kugel kann den gesamten Tag über absolut positiv auf die Ergebnisse blicken. Den Anfang machte- der Schwarz-Weiß-Film aus dem Jahr 1963 sicherte VOX direkt ordnetlich 0,70 Millionen Zuschauer und daher deftige 9,2 Prozent am TV-Markt. Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen huldigte dem Film mit 0,09 Millionen Umworbenen und 8,1 Prozent Marktanteil. Ab 12:50 Uhr ging es dann über in- die Reichweite sollte insgesamt auf 0,93 Millionen Zuschauer steigen, womit die Quote auf 10,6 Prozent kletterte. In der Zielgruppe ging es mit 0,07 Millionen leicht zurück, hier konnte der Sender erstmals mit 4,8 Prozent am Markt hadern.Ab 14:35 Uhr hieß es dann- der dritte «Marple»-Streifen lieferte noch 0,90 Millionen und damit 9,5 Prozent Marktanteil ab. Marginal besser wurde es bei den 14- bis 49-Jährigen, hier sorgten 0,08 Millionen für 5,1 Prozent am entsprechenden Markt. Den Schwarz-Weiß-Abschluss machte ab 16:30 Uhr- mit gehörig positivem Ergebnis. Insgesamt stieg das Interesse und damit die Reichweite auf 1,03 Millionen Zuschauer, die Quote zog demnach auf starke 9,2 Prozent mit. In der Zielgreuppe kletterten 0,10 Millionen Werberelevante auf 5,1 Prozent. Insgesamt und in der Zielgruppe konnten hiermit demnach neue Tagesbestwerte notiert werden.Der Vorabend und Primetime-Abend gehörte dann gänzlich einer anderen weiblichen TV-Größe. Ab 18:10 Uhr hieß es! Mit stärker werdender Konkurrenz kann VOX deutchaus stolz sein, noch lobenswerte 0,97 Milionen Zuschauer gehalten zu haben, die Quote sank dennoch rüde auf 6,1 Prozent. Mehr Interesse gab es hingegen in der Zielgruppe, mit 0,15 Millionen Umworbenen ging es hoch auf 6,3 Prozent. Dieser Trend setzte sich in der Primetime fort.holte der roten Kugel zur besten Sendezeit 0,92 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab und damit eher mäßige 4,2 Prozent Marktanteil. Beachtlich waren hingegen die 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige, die für immerhin 4,5 Prozent sorgten. Den Abbinder ab 22:20 Uhr übernahm dann- hier wollten noch 0,81 Millionen Zuschauer insgesamt und 0,10 Millionen Werberelevante folgen. Die Quoten lagen damit bei 6,2 und 3,8 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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