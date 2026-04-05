Quotennews

Berlin kann gute Anteile in die Sparte ziehen

Mario Thunert von 05. April 2026, 09:07 Uhr

In der zweiten Fußball-Liga der Männer gings um Aufstiegshoffnungen und Abstiegsängste. Gute Quoten brachte diese Konstellation vor allem in Halbzeit zwei.

Diese Woche lief das Samstag-Abend-Spiel der zweiten Liga wegen dem Castingshow-Start nicht im Hauptprogramm bei «2. Bundesliga Live» die Begegnung zwischen Dresden und Hertha, die um 20.30 Uhr angepfiffen wurde. Für die Berliner ging es um die Aufrechterhaltung einer Rest-Aufstiegshoffnung, für Dynamo um den Klassenerhalt.



Mitfiebern wollten ab 20.30 Uhr im Schnitt zunächst 0,12 Millionen 14-49-Jährige - ein solider Anteil von 3,8 Prozent resultierte daraus für Halbzeit eins, die für Nitro eine Ecke überdurchschnittlich, für Fußball allerdings auch nicht weltbewegend waren. Beim Gesamtpublikum liefs ähnlich mit 2,9 Prozent bei 0,56 Millionen. 14-49-Jährige stiegen schließlich etwas auf 0,19 Millionen in Hälfte zwei, die dem Ausgang erfreulich erhöhte 6,0 Prozent einbrachten - heitere Zahlen für den Nischenkanal. Insgesamt legte der knappe Berlin-Sieg im Verlauf mit 4,4 Prozent durch 0,76 Millionen auch noch eine schöne Schippe drauf.



Blicken wir innerhalb der Sendergruppe noch zum VOX-Vorabend: Mit einer wiederholten Folge «Der Hundeprofi - Rütters Team» kam das Interesse am Vorabend nur auf dürftige Größenordnungen von blassen 4,4 Prozent in der Zielgruppe wie annehmbaren 4,1 Prozent gesamt. Die Reichweite der 14-49-Jährigen belief sich lediglich auf schmale 0,10 Millionen, bei den Gesamtzuschauenden war man bei 0,67 Millionen unterwegs. Bei «hundkatzemaus» wurden im Vorfeld etwas bessere 0,13 Millionen erhoben  ein dazugehöriger Anteil von recht passablen 7,2 Zielgruppen-Prozent schälte sich heraus. Bei den Älteren verfing der Dauerbrenner immerhin zu vertretbaren 4,4 Prozent (0,56 Millionen). Diese Woche lief das Samstag-Abend-Spiel der zweiten Liga wegen dem Castingshow-Start nicht im Hauptprogramm bei RTL , sondern in der Nische bei Nitro. Konkret war es innerhalbdie Begegnung zwischen Dresden und Hertha, die um 20.30 Uhr angepfiffen wurde. Für die Berliner ging es um die Aufrechterhaltung einer Rest-Aufstiegshoffnung, für Dynamo um den Klassenerhalt.Mitfiebern wollten ab 20.30 Uhr im Schnitt zunächst 0,12 Millionen 14-49-Jährige - ein solider Anteil von 3,8 Prozent resultierte daraus für Halbzeit eins, die für Nitro eine Ecke überdurchschnittlich, für Fußball allerdings auch nicht weltbewegend waren. Beim Gesamtpublikum liefs ähnlich mit 2,9 Prozent bei 0,56 Millionen. 14-49-Jährige stiegen schließlich etwas auf 0,19 Millionen in Hälfte zwei, die dem Ausgang erfreulich erhöhte 6,0 Prozent einbrachten - heitere Zahlen für den Nischenkanal. Insgesamt legte der knappe Berlin-Sieg im Verlauf mit 4,4 Prozent durch 0,76 Millionen auch noch eine schöne Schippe drauf.Blicken wir innerhalb der Sendergruppe noch zum VOX-Vorabend: Mit einer wiederholten Folgekam das Interesse am Vorabend nur auf dürftige Größenordnungen von blassen 4,4 Prozent in der Zielgruppe wie annehmbaren 4,1 Prozent gesamt. Die Reichweite der 14-49-Jährigen belief sich lediglich auf schmale 0,10 Millionen, bei den Gesamtzuschauenden war man bei 0,67 Millionen unterwegs. Beiwurden im Vorfeld etwas bessere 0,13 Millionen erhoben  ein dazugehöriger Anteil von recht passablen 7,2 Zielgruppen-Prozent schälte sich heraus. Bei den Älteren verfing der Dauerbrenner immerhin zu vertretbaren 4,4 Prozent (0,56 Millionen).

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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