Apple TV entwickelt «Fegefeuer der Eitelkeiten»

US-Fernsehen

Der Klassiker von Tom Wolfe bekommt eine neue Serienadaption  mit prominenter Besetzung hinter den Kulissen.

Beim Streamingdienst Apple TV nimmt eine Serienversion vonGestalt an. Für die Umsetzung zeichnet David E. Kelley verantwortlich, der das Drehbuch schreibt und als Executive Producer fungiert. Die Regie übernimmt Matt Reeves, der ebenfalls als Produzent beteiligt ist.Die Vorlage stammt von Tom Wolfe und zählt zu den prägenden Gesellschaftsromanen der 1980er-Jahre. Im Zentrum steht der Wall-Street-Broker Sherman McCoy, dessen scheinbar perfektes Leben nach einem folgenschweren Zwischenfall im New Yorker Stadtteil Bronx aus den Fugen gerät. Der Roman gilt als bissige Satire auf Macht, Geld und soziale Ungleichheit im damaligen New York.Hinter dem Projekt stehen namhafte Produktionsfirmen: Neben David E. Kelley Productions ist auch 6th and Idaho Productions beteiligt, während Warner Bros. Television als Studio fungiert. Weitere Executive Producer sind unter anderem Sarah Geismer und Matthew Tinker.Für Kelley ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit Apple TV: Er verantwortete bereits Serien wie «Presumed Innocent» und arbeitet aktuell an «Margos Got Money Troubles». Reeves wiederum ist vor allem durch Kinoproduktionen wie «The Batman» bekannt, hat zuletzt aber auch im Serienbereich mit Projekten wie «The Penguin» auf sich aufmerksam gemacht. «Bonfire of the Vanities» wurde bereits 1990 prominent fürs Kino adaptiert, unter anderem mit Tom Hanks und Bruce Willis. Die neue Serienversion dürfte nun versuchen, die vielschichtige Vorlage deutlich ausführlicher und zeitgemäßer zu erzählen.