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Atze Schröder erlöst RTL nicht

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RTL sendete am Gründonnerstag ein neues Bühnenprogramm von dem Komiker - vor kleinem Publikum.

Am gestrigen Gründonnerstag, den 2. April 2026, bestückte der Kölner Privatsender RTL seine Primetime mit einem Comedyprogramm. Dieses Mal handelt es sich sogar um eine Erstausstrahlung. Denn der Kanal zeigte Atze Schröders neues Live-Programm um 20.15 Uhr erstmals im TV. Es firmiert unter dem Slogan «Atze Schröder live! Der Erlöser» und ist eine Produktion von Brainpool.

Schaut man auf die ausgewiesenen Daten, dann er ergibt sich ein sehr enttäuschendes Bild. Denn es kamen bloß 0,24 Millionen Jüngere auf, die den Marktanteil auf ärgerlich niedrige 6,9 Prozent setzten - ganz und gar keine befriedigende Zonen für RTL. Schröder lag damit selbst in dieser Kategorie ziemlich weit hinten im Feld. Von den Älteren schalteten ausbaufähige 5,1 Prozent beziehungsweise 1,05 Millionen für den Komiker ein. Das damit zumindest die Millionen-Marke gerissen wurde, kann kein wirklicher Trost sein.

Danach wurde ab 22.15 Uhr das Bühnenprogramm «Mario Barth live! Männer sind nichts ohne die Frauen» wiederholt. Sehen wollten dies letztlich noch 0,26 Millionen Umworbene, die schon reichten, um die Relationen etwas auf akzeptable 8,4 Prozent zu heben. Insgesamt erhöhten sich die Zusprüche erstaunlicher Weise sogar ganz leicht auf 1,07 Millionen zu 6,6 Prozent - ein Schlag ins Gesicht für Atze Schröder. Punkten konnte dann nach 23 Uhr «Die Stefan Raab Show» nicht mehr, bei dem die Reichweiten sich auf 0,15 Millionen (Zielgruppe) und 0,61 Millionen reduzierten. Entsprechende Anteile dessen lassen sich in verhaltene 6,8 und 5,4 Prozent fassen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/170490
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