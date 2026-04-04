Paramount-Präsident vor dem Aus?

Köpfe

Ein brisanter Rechtsstreit bringt Bewegung in die Führungsetage und könnte den nächsten Umbau bei Paramount auslösen.

Bei Paramount stehen offenbar personelle Veränderungen an: Präsident Jeff Shell führt laut US-Medien erste Gespräche über einen möglichen Ausstieg aus dem Unternehmen. Sollte er bleiben, könnte er künftig nur noch eine beratende Rolle übernehmen. Eine endgültige Entscheidung hängt jedoch von einer internen Untersuchung ab, die in den kommenden Wochen abgeschlossen werden soll.Auslöser der Turbulenzen ist ein juristischer Streit mit dem professionellen Glücksspieler R.J. Cipriani. Dieser wirft Shell vor, ihm für angebliche Kommunikationsleistungen rund 150 Millionen US-Dollar zu schulden. Zudem behauptet Cipriani, Shell habe vertrauliche Informationen über Unternehmensinterna weitergegeben  darunter auch Einschätzungen zu strategischen Deals. Shell weist die Vorwürfe entschieden zurück und spricht seinerseits von Erpressung und Verleumdung.Die Diskussion um Shells Zukunft fällt in eine ohnehin heikle Phase: Paramount arbeitet aktuell an einem milliardenschweren Zusammenschluss mit Warner Bros. Discovery, der noch unter regulatorischer Prüfung steht. Ursprünglich sollte Shell das Unternehmen mindestens bis zum Abschluss der Transaktion begleiten  nun könnte sein Abschied deutlich früher erfolgen.Shell gilt als erfahrener, aber auch umstrittener Manager. Vor seinem Wechsel zu Paramount im Jahr 2024 war er CEO von NBCUniversal, musste den Posten jedoch nach internen Untersuchungen wegen einer unangemessenen Beziehung zu einer Mitarbeiterin räumen. Auch innerhalb von Paramount soll sein Führungsstil nicht unumstritten gewesen sein. Ob Shell tatsächlich geht oder in veränderter Funktion bleibt, ist derzeit offen.