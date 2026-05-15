Jackson Olson tanzt bei «Dancing with the Stars» mit

Köpfe

Der Baseballspieler der Savannah Bananas ist der nächste prominente Kandidat der 35. Staffel der ABC-Tanzshow.

Jackson Olson wird an der 35. Staffel vonteilnehmen. Das gab ABC nun bekannt. Olson spielt als Second Baseman bei den Savannah Bananas und ist darüber hinaus als Social-Media-Persönlichkeit bekannt geworden. Bereits zuvor hatte ABC bestätigt, dass Maura Higgins aus «The Traitors» und «Love Island» sowie Ciara Miller aus «Summer House» Teil des neuen Casts sein werden. Die komplette Besetzung der prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Profitänzer soll am 2. September exklusiv in «Good Morning America» vorgestellt werden.Die Tanzshow zählt weiterhin zu den erfolgreichsten Entertainment-Formaten des US-Fernsehens. Laut ABC erreichte die 34. Staffel die stärksten Finalquoten seit zehn Jahren. Insgesamt seien während des Staffelfinales rund 72 Millionen Stimmen abgegeben worden, über die gesamte Staffel hinweg fast eine halbe Milliarde. Produziert wird «Dancing with the Stars» von BBC Studios vor Livepublikum.Jackson Olson gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Savannah Bananas und hat sich weit über den Baseball hinaus eine große Reichweite aufgebaut. Der Second Baseman produziert regelmäßig Social-Media-Inhalte rund um Baseball, Familienleben, Beziehungen und Essen und erreicht damit vor allem ein jüngeres Publikum. Mit seiner lockeren Art und seinem humorvollen Auftreten ist Olson inzwischen zu einem wichtigen Aushängeschild des Entertainment-Teams geworden.