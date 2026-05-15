Netflix belebt «Human Vapor» als Sci-Fi-Thriller neu

Netflix hat den offiziellen Teaser zur neuen japanischen Serie «Human Vapor» veröffentlicht. Alle acht Episoden der Produktion starten am 2. Juli 2026 weltweit beim Streamingdienst. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Science-Fiction-Film von 1960 aus dem Hause Toho.
Im Mittelpunkt steht ein mysteriöser Killer, der seinen Körper in Gas verwandeln kann. Nachdem ein Mensch live im Fernsehen explodiert, beginnt in Japan eine Welle aus Angst und Panik. Der sogenannte Human Vapor kündigt seine Morde im Voraus an und scheint den Behörden stets einen Schritt voraus zu sein. Ein Ermittler und eine Reporterin versuchen schließlich, den Täter aufzuhalten.
Die Neuauflage stammt von Regisseur Shinzo Katayama, während das Drehbuch von Yeon Sang-ho und Ryu Yong-jae geschrieben wurde. Yeon Sang-ho wurde international vor allem durch den Zombie-Hit «Train to Busan» bekannt. Für die visuellen Effekte zeichnet das Studio Shirogumi verantwortlich, das zuletzt mit seiner Arbeit an «Godzilla Minus One» weltweit Aufmerksamkeit erhielt. Netflix verspricht eine besonders aufwendige Inszenierung mit großen Actionsequenzen und Verfolgungsjagden. Zur Besetzung gehören unter anderem Shun Oguri, Yu Aoi, Suzu Hirose, Kento Hayashi und Yutaka Takenouchi. Produziert wird die Serie von Toho Studios.
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