ESPN setzt zum College-Football-Auftakt auf Topspiele und Rivalitäten

US-Fernsehen

Der Sportsender hat bei den Disney-Upfronts erste Höhepunkte seines College-Football-Programms für die Saison 2026 vorgestellt.

ESPN setzt zum Start der neuen College-Football-Saison auf zahlreiche Topspiele, internationale Partien und prominente Rivalitäten. Im Rahmen der Disney-Upfront-Präsentation kündigte der Sender mehrere frühe Saison-Highlights für ABC und ESPN an. Zu den Teams gehören unter anderem die hoch eingeschätzten Programme von Ohio State, Texas, Miami, Texas Tech, Ole Miss und LSU.Bereits am sogenannten Week-0-Wochenende geht es international los. Den Auftakt bildet das Spiel zwischen North Carolina und TCU in Dublin. Später treffen NC State und Virginia beim ersten «College Football Brasil»-Spiel in Rio de Janeiro aufeinander. Komplettiert wird der Tag durch das traditionelle MEAC/SWAC-Duell zwischen Alabama A&M und Howard in Atlanta.Am Labor-Day-Wochenende folgen mehrere hochkarätige Begegnungen. Besonders im Fokus steht das ABC-Primetime-Spiel zwischen Clemson und LSU am 5. September. Dabei gibt Lane Kiffin sein Debüt als neuer LSU-Headcoach. Zudem empfängt Texas im September Titelverteidiger Ohio State zum großen Samstagabendspiel auf ABC. Auch das SEC-Duell zwischen LSU und Ole Miss wurde prominent platziert.Zum Saisonende setzt ESPN erneut auf die traditionsreiche Rivalry Week. Geplant sind unter anderem das «Egg Bowl»-Duell zwischen Mississippi State und Ole Miss, Florida gegen Florida State sowie das prestigeträchtige texanische Aufeinandertreffen zwischen Texas und Texas A&M am Black Friday. Auch die Championship Games bleiben fester Bestandteil der ESPN-Familie. ABC zeigt unter anderem die Endspiele der ACC, SEC, Big 12 und American Conference, während ESPN weitere Conference-Finals wie die MAC- und Sun-Belt-Endspiele überträgt.