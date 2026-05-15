ESPN setzt zum College-Football-Auftakt auf Topspiele und Rivalitäten

ESPN setzt zum Start der neuen College-Football-Saison auf zahlreiche Topspiele, internationale Partien und prominente Rivalitäten. Im Rahmen der Disney-Upfront-Präsentation kündigte der Sender mehrere frühe Saison-Highlights für ABC und ESPN an. Zu den Teams gehören unter anderem die hoch eingeschätzten Programme von Ohio State, Texas, Miami, Texas Tech, Ole Miss und LSU.
Bereits am sogenannten Week-0-Wochenende geht es international los. Den Auftakt bildet das Spiel zwischen North Carolina und TCU in Dublin. Später treffen NC State und Virginia beim ersten «College Football Brasil»-Spiel in Rio de Janeiro aufeinander. Komplettiert wird der Tag durch das traditionelle MEAC/SWAC-Duell zwischen Alabama A&M und Howard in Atlanta.
Am Labor-Day-Wochenende folgen mehrere hochkarätige Begegnungen. Besonders im Fokus steht das ABC-Primetime-Spiel zwischen Clemson und LSU am 5. September. Dabei gibt Lane Kiffin sein Debüt als neuer LSU-Headcoach. Zudem empfängt Texas im September Titelverteidiger Ohio State zum großen Samstagabendspiel auf ABC. Auch das SEC-Duell zwischen LSU und Ole Miss wurde prominent platziert.
Zum Saisonende setzt ESPN erneut auf die traditionsreiche Rivalry Week. Geplant sind unter anderem das «Egg Bowl»-Duell zwischen Mississippi State und Ole Miss, Florida gegen Florida State sowie das prestigeträchtige texanische Aufeinandertreffen zwischen Texas und Texas A&M am Black Friday. Auch die Championship Games bleiben fester Bestandteil der ESPN-Familie. ABC zeigt unter anderem die Endspiele der ACC, SEC, Big 12 und American Conference, während ESPN weitere Conference-Finals wie die MAC- und Sun-Belt-Endspiele überträgt.
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