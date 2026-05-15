US-Fernsehen

Disney verlängert Partnerschaft mit den CMA Awards bis 2032

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Die Country-Musikpreisverleihung wird künftig erstmals parallel auch bei Disney+ übertragen.

The Walt Disney Company und die Country Music Association haben ihre langjährige Zusammenarbeit bis 2032 verlängert. Teil der neuen Vereinbarung ist eine erweiterte Streamingstrategie: Die «CMA Awards» werden ab diesem Jahr erstmals zusätzlich live bei Disney+ gezeigt.

Den Auftakt macht die «60th Annual CMA Awards»-Verleihung am 18. November 2026. Die Show läuft weiterhin klassisch bei ABC, wird künftig aber parallel auch beim Streamingdienst verfügbar sein. Neben den Awards umfasst der Vertrag ebenfalls die Formate «CMA Fest» und «CMA Country Christmas».

Disney-Managerin Debra OConnell sprach von einer weiteren Stärkung des Live-Entertainment-Portfolios. Die «CMA Awards» gehören seit Jahren zu den erfolgreichsten Primetime-Specials im US-Networkfernsehen. Für die Country Music Association bezeichnete CEO Sarah Trahern die Erweiterung auf Disney+ als wichtigen Schritt, um neue Zielgruppen zu erreichen und die internationale Präsenz der Country-Musik auszubauen.

Die «CMA Awards» existieren seit 1967 und gelten als die traditionsreichste jährlich ausgestrahlte Musikpreisverleihung im US-Fernsehen. Seit 2006 läuft die Veranstaltung bei ABC. Disney bündelt damit immer mehr große Live-Events im eigenen Portfolio. Neben den Oscars und «Dick Clarks New Years Rockin Eve» gehören künftig auch die Grammys und der Super Bowl zum Angebot des Konzerns.

Kurz-URL: qmde.de/171714
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