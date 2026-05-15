US-Fernsehen

BET bestellt Mockumentary-Serie «Lot Patrol»

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Die neue Comedy blickt hinter die Kulissen eines chaotischen Hollywood-Studios.

BET hat die neue Comedyserie «Lot Patrol» von Manny Halley Productions offiziell in Auftrag gegeben. Die halbstündige Mockumentary begleitet eine Gruppe exzentrischer Sicherheitskräfte, die auf dem Gelände eines großen Hollywood-Studios für Ordnung sorgen sollen  und dabei regelmäßig im Chaos versinken.

Im Mittelpunkt stehen unterbezahlte Wachleute, gescheiterte Träumer und selbst ernannte Geschäftemacher, die sich mit exzentrischen Schauspielern, problematischen Crewmitgliedern und ihren eigenen privaten Katastrophen herumschlagen müssen. Die Serie setzt auf einen dokumentarischen Stil und kombiniert überdrehte Situationen mit satirischem Blick auf die Unterhaltungsbranche.

Zur Besetzung gehören unter anderem DeRay Davis, Carl Anthony Payne, Skeet Carter, Tamera Kissen und Darius McCrary. Ergänzt wird das Ensemble durch TK Kirkland, Alex Thomas, Nick Nervies, Dawn Raven, Iyana Halley und G Thang. Regie führt Erik White, während Ernest L. Dancy und Manny Halley als Chefautoren fungieren. Produzent Manny Halley erklärte, die Serie solle jene Menschen in den Mittelpunkt rücken, die im Hintergrund Hollywoods den Betrieb am Laufen halten.

Mehr zum Thema... Lot Patrol TV-Sender Nick
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