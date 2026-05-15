AMC+ wird neue Heimat von «Doctor Who» in den USA

US-Fernsehen

Pünktlich zum 20. Jubiläum der modernen Serienära sichert sich AMC+ die exklusiven US-Streamingrechte an «Doctor Who».

Der Streamingdienst AMC+ baut sein Genre-Angebot weiter aus und hat die exklusiven US-Streamingrechte anaus den Jahren 2005 bis 2022 erworben. Ab dem 11. Juni 2026 werden insgesamt 13 Staffeln mit 176 Episoden inklusive Specials exklusiv beim Streaminganbieter verfügbar sein. Damit wandert die moderne Inkarnation der britischen Science-Fiction-Serie vollständig zu AMC+. Bisher lagen die Rechte bei Disney.Zum Paket gehören sämtliche Doctor-Inkarnationen der modernen Serienära  von Christopher Eccleston über David Tennant und Matt Smith bis hin zu Peter Capaldi und Jodie Whittaker. Die Serie begleitet den sogenannten Doctor, einen außerirdischen Time Lord, der mit seiner TARDIS durch Raum und Zeit reist und sich nach schweren Verletzungen regenerieren kann. Gerade dieser stetige Rollenwechsel entwickelte sich über die Jahrzehnte zu einem der bekanntesten Markenzeichen der Produktion.«Doctor Who» stärkt die Position von AMC+ als Zielort für hochwertige Genrestorys  kuratierte Franchises, die sich durch ikonische Welten, leidenschaftliche Fangemeinden und anhaltenden kulturellen Einfluss auszeichnen, sagte Courtney Thomasma, Executive Vice President of AMC Global Media's linear and streaming products. Wir sind begeistert, das Whoniverse in unserer Fangemeinde willkommen zu heißen, und bieten langjährigen Fans einen Grund, zurückzukommen, während wir neue Zuschauer dazu einladen, eine der beliebtesten Franchises im Fernsehen zu entdecken.«Doctor Who» ist eine der beliebtesten Franchises im Fernsehen, mit einer Fangemeinde, die Generationen umfasst, sagte Lawrence Szabo, EVP of Content Sales, North America & LatAm, BBC Studios. AMC+ hat sich als differenzierter Ort für Premium-Genre-Franchises und stark engagierte Fandoms etabliert und ist damit der ideale exklusive US-Streaming-Partner für diese 13 Staffeln von «Doctor Who». Were excited to bring these adventures back to long-time U.S. fans and welcome new audiences into the Whoniverse. Allons-y!