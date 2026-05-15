Die Grammy Awards wechseln 2027 zu ABC

Die Grammy Awards werden 2027 erstmals seit mehr als fünf Jahrzehnten wieder bei ABC übertragen. Die Live-Ausstrahlung der Preisverleihung findet am Sonntag, den 7. Februar 2027, aus der Crypto.com Arena in Los Angeles statt. Zusätzlich wird die Veranstaltung bei Disney+ und Hulu gestreamt.
Damit endet zugleich die jahrzehntelange Heimat der Grammys bei CBS. Für ABC bedeutet der Zuschlag einen prestigeträchtigen Ausbau des Live-Event-Portfolios, zu dem künftig auch der Super Bowl, die Oscars und die College-Football-Playoffs gehören. Nach Angaben der Veranstalter lief die Show zuletzt 1972 bei ABC.
Die Nominierungen für die Ausgabe 2027 sollen am 16. November 2026 bekanntgegeben werden. Der relevante Veröffentlichungszeitraum für Musikproduktionen läuft vom 31. August 2025 bis zum 28. August 2026. Hinter den Grammys steht die Recording Academy, die nach eigenen Angaben rund 30.000 Mitglieder aus der Musikbranche vertritt. Neben der Preisverleihung gehören unter anderem auch MusiCares sowie das Grammy Museum zur Organisation.
Bei den GRAMMYs geht es darum, die Musik zu feiern, die die Welt bewegt, und genau darauf baut dieser Moment auf, sagte Harvey Mason jr., CEO der GRAMMYs. Dies ist eine aufregende Zeit für uns als Organisation ein neues Zuhause und ein mutiges neues Kapitel für die GRAMMY Awards. Wir stehen erst am Anfang, und das Beste kommt erst noch.
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