RTL baut «Ninja Warrior Germany» um: Wolff Fuss und Anna Fleischhauer übernehmen

Nach zehn Jahren verabschiedete sich Frank Buschmann im vergangenen Jahr emotional von «Ninja Warrior Germany». Nun hat RTL bekanntgegeben, wer künftig gemeinsam mit Jan Köppen durch die erfolgreiche Actionshow führen wird. Neu im Team ist Fußballkommentator Wolff Fuss, der die spektakulären Läufe der Athletinnen und Athleten kommentieren soll.
Der langjährige Sky- und RTL-Kommentator übernimmt damit die Rolle des sportlichen Begleiters am Mikrofon. Fuss erklärte, er sei bereits zuvor großer Fan der Sendung gewesen und freue sich nun darauf, die Teilnehmer durch ihre Läufe zu begleiten. Gleichzeitig betonte er den Respekt vor den Leistungen der Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Hindernisparcours.
Auch auf der Position der Feldreporterin kommt es zu einer Veränderung. Laura Wontorra, die seit der ersten Staffel Teil der Show war, verlässt das Format. Ihre Nachfolgerin wird RTL-Sportmoderatorin Anna Fleischhauer. Die Übergabe erfolgte öffentlichkeitswirksam während der zehnten Live-Show von «Lets Dance», in der Wontorra ihren Abschied bekanntgab und Fleischhauer offiziell vorstellte.
Fleischhauer gehört seit geraumer Zeit zum Sport-Team von «RTL Aktuell» und soll künftig direkt am Parcours Stimmen, Emotionen und Reaktionen der Athletinnen und Athleten einfangen. Die Moderatorin bezeichnete die neue Aufgabe als persönliches Highlight und hob besonders die außergewöhnlichen sportlichen Leistungen der Teilnehmer hervor.
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