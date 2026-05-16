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Konstanz oder Stillstand? «Let's Dance» zwischen Aufwind und Tristesse

Felix Maier von 16. Mai 2026, 08:39 Uhr

In der Vorwoche konnte sich das RTL-Format für den Aufwind feiern lassen - gestern gingen die Zahlen leicht zurück. Wie steht es um das Tanz-Format aus Köln?

«Let's Dance» kann sich bereits jetzt eine durchaus erfolgreiche 19. Staffel auf die Fahnen schreiben. Während der Sender zwar seit der ersten richtigen Tanz-Show am 06. März auf eine Reichweite jenseits der 3-Millionen-Marke wartet, ist man insgesamt auch lediglich auf bis zu 2,41 Millionen Zuschauer abgefallen. Und das am 01. Mai. Zuletzt ging die Reichweite direkt nach dem Feiertag wieder hoch auf 2,69 Millionen, gestern folgten dem Tanzabend in Köln 2,62 Millionen. Leichter Rückgang, die Quote notierte das mit einem Minus von 14,9 auf 14,3 Prozent. An die private Konkurrenz braucht



In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist der Trend in der zweiten Woche nach dem Feiertag, auch hier setzte es zum 01. Mai den Tiefswert der Staffel, weiter positiv. Von 0,44 Millionen Umworbenen ging es in der Vorwoche auf 0,53 Millionen hoch, gestern sollte Köln mit 0,55 Millionen Werberelevanten zumindest weiterhin ein kleines Plus verzeichnen können. Die Quote sank dennoch vno 17,2 auf 16,4 Prozent. Die Einordnung der Staffel wird im Nachgang vorgenommen, das Finale erwartet die RTL-Zuschauer am 29. Mai.



Im Anschluss an das 20:15 Uhr-Programm schaltete «Exclusiv Spezial - Let's Dance». Das Magazin im Anschluss sicherte über Mitternacht hinaus 1,63 Millionen Zuschauer im Schnitt, was stolze 16,4 Prozent am gesamten TV-Markt markierte. Die Zielgruppe reduzierte sich recht harsch auf 0,27 Millionen, wobei die Quote mit 13,1 Prozent im absolt grünen Bereich blieb. kann sich bereits jetzt eine durchaus erfolgreiche 19. Staffel auf die Fahnen schreiben. Während der Sender zwar seit der ersten richtigen Tanz-Show am 06. März auf eine Reichweite jenseits der 3-Millionen-Marke wartet, ist man insgesamt auch lediglich auf bis zu 2,41 Millionen Zuschauer abgefallen. Und das am 01. Mai. Zuletzt ging die Reichweite direkt nach dem Feiertag wieder hoch auf 2,69 Millionen, gestern folgten dem Tanzabend in Köln 2,62 Millionen. Leichter Rückgang, die Quote notierte das mit einem Minus von 14,9 auf 14,3 Prozent. An die private Konkurrenz braucht RTL bei derartigen Reichweiten gar nicht denken, gegen die öffentlich-rechtlichen Top-Formate reicht das jedoch ebenfalls nicht.In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist der Trend in der zweiten Woche nach dem Feiertag, auch hier setzte es zum 01. Mai den Tiefswert der Staffel, weiter positiv. Von 0,44 Millionen Umworbenen ging es in der Vorwoche auf 0,53 Millionen hoch, gestern sollte Köln mit 0,55 Millionen Werberelevanten zumindest weiterhin ein kleines Plus verzeichnen können. Die Quote sank dennoch vno 17,2 auf 16,4 Prozent. Die Einordnung der Staffel wird im Nachgang vorgenommen, das Finale erwartet die RTL-Zuschauer am 29. Mai.Im Anschluss an das 20:15 Uhr-Programm schaltete RTL wie üblich zu. Das Magazin im Anschluss sicherte über Mitternacht hinaus 1,63 Millionen Zuschauer im Schnitt, was stolze 16,4 Prozent am gesamten TV-Markt markierte. Die Zielgruppe reduzierte sich recht harsch auf 0,27 Millionen, wobei die Quote mit 13,1 Prozent im absolt grünen Bereich blieb.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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