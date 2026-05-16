Great American Media verlängert «When Hope Calls: Brookfield»

US-Fernsehen

Die Familienserie kehrt im Frühjahr 2027 mit einer vierten Staffel zurück.

Great American Media hat seine Dramaserieum eine vierte Staffel verlängert. Die neuen Episoden sollen im Frühjahr 2027 sowohl bei Great American Family als auch auf den Streamingplattformen Great American Pure Flix und GFAM+ veröffentlicht werden. Das Ensemble der bisherigen Staffeln soll erneut zurückkehren.Die Serie spielt im fiktiven Ort Brookfield und erzählt von den Bewohnern einer kleinen Gemeinde, die mit persönlichen Schicksalsschlägen, Beziehungen und Neuanfängen konfrontiert werden. Der Sender hebt insbesondere die Themen Hoffnung, Zusammenhalt, Glaube und Familie hervor, die das Format seit Jahren prägen. Produziert wird die Reihe von Hideaway Pictures. Zu den ausführenden Produzenten gehören Brad Krevoy und Alfonso H. Moreno.Bill Abbott, Chef von Great American Media, bezeichnete die Serie als eine der wichtigsten Eigenproduktionen des Unternehmens. Laut Abbott verfüge «When Hope Calls: Brookfield» über zeitlose Zutaten, die das Format langfristig erfolgreich machen sollen. Weitere Details zur Besetzung und zum Produktionsstart der neuen Staffel will das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.