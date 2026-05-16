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Gewohnter Freitag: Krimi-Krone und Satire-Boost

Felix Maier von 16. Mai 2026, 08:31 Uhr

Das ZDF sichert sich mit den gewohnt starken Freitags-Formaten auch gestern die jeweiligen Bestwerte der Reichweiten-Tabellen.

Auch Mitte Mai kann sich das «Der Alte» mit 4,45 Millionen Zuschauern ab drei Jahren die im Schnitt beste Reichweite aller TV-Formate. Die Quote von 21,1 Prozent ist schlichtweg ein exzellenter Wert. Auf den ersten Blick könnten die lediglich 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährige das Gesamtbild trüben, wobei hierbei ein Marktanteil von 7,3 Prozent keinesfalls zu verachten ist. Zudem wissen geschulte TV-Zuschauer, dass das Zweite in Sachen 14- bis 49-Jährige einige Asse im Ärmel hat.



Denn auch gestern wieder sicherte sich der Mainz-Sender am späten Abend in dieser Sparte den Bestwert des Tages. Die «heute-show» steigerte ab 22:30 Uhr die Zuschauerzahl im genannten Alter auf 0,72 Millionen - da konnte kein anderer Sender mithalten. Spät kletterte das ZDF damit auf 21,5 Prozent am entsprechenden Markt. Insgesamt holte Oliver Welke mit 3,13 Millionen Zuschauern schöne 18,8 Prozent ab.



Und die absoluten Bestwerte sind lediglich die Kirsche auf der Torte des starken ZDF-Freitag. Während immerhin die Primetime aus dem Ersten, «Praxis mit Meerblick», mit 3,72 Millionen Zuschauern auf 17,7 Prozent Marktanteil kommt - folgen in der Reichweiten-Tabelle ausschließlich ZDF-Formate. «SOKO Leipzig» holt im Anschluss an die Primetime 3,52 Millionen Zsuchauer und damit 17,2 Prozent ab, das «heute journal» ab 22 Uhr hält noch 2,70 Millionen und 14,6 Prozent und auch vor dem Abend ist das Zweite mit «heute» ab 19 Uhr und 2,66 Millionen Zuschauern tonangebend. Auch Mitte Mai kann sich das ZDF getrost in Sachen Freitags-Vergleich zurücklehnen. Die Primetime funktioniert seit Wochen problemlos, gestern holtemit 4,45 Millionen Zuschauern ab drei Jahren die im Schnitt beste Reichweite aller TV-Formate. Die Quote von 21,1 Prozent ist schlichtweg ein exzellenter Wert. Auf den ersten Blick könnten die lediglich 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährige das Gesamtbild trüben, wobei hierbei ein Marktanteil von 7,3 Prozent keinesfalls zu verachten ist. Zudem wissen geschulte TV-Zuschauer, dass das Zweite in Sachen 14- bis 49-Jährige einige Asse im Ärmel hat.Denn auch gestern wieder sicherte sich der Mainz-Sender am späten Abend in dieser Sparte den Bestwert des Tages. Diesteigerte ab 22:30 Uhr die Zuschauerzahl im genannten Alter auf 0,72 Millionen - da konnte kein anderer Sender mithalten. Spät kletterte das ZDF damit auf 21,5 Prozent am entsprechenden Markt. Insgesamt holte Oliver Welke mit 3,13 Millionen Zuschauern schöne 18,8 Prozent ab.Und die absoluten Bestwerte sind lediglich die Kirsche auf der Torte des starken ZDF-Freitag. Während immerhin die Primetime aus dem Ersten,, mit 3,72 Millionen Zuschauern auf 17,7 Prozent Marktanteil kommt - folgen in der Reichweiten-Tabelle ausschließlich ZDF-Formate.holt im Anschluss an die Primetime 3,52 Millionen Zsuchauer und damit 17,2 Prozent ab, dasab 22 Uhr hält noch 2,70 Millionen und 14,6 Prozent und auch vor dem Abend ist das Zweite mitab 19 Uhr und 2,66 Millionen Zuschauern tonangebend.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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