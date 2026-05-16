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«Der Trödeltrupp» dominiert RTLZWEI

Felix Maier von 16. Mai 2026, 09:19 Uhr

RTLZWEI erreicht den Bestwert in Sachen Gesamtreichweite um 13:05 Uhr. Bis zur Primetime kommt kein Format auf das Niveau. Ist das gut?

Der gesamte Morgen bei «Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller». Von 05:10 Uhr am Morgen bis 14:05 Uhr sendet Grünwald beinahe nichts anderes und tatsächlich funktioniert das. Gestern zeigte sich die Episode um 08:00 Uhr mit 0,18 Millionen Zuschauern auf starken 4,7 Prozent des Marktes, ab 09:00 Uhr waren mit 0,05 Millionen Umworbenen recht gute 6,7 Prozent des Zielgruppen-Marktes dabei. Vor allem insgesamt ging die Reichweite Schritt für Schritt weiter nach oben - sodass ab 13:05 Uhr stolze 0,37 Millionen Zuschauer für «Der Trödeltrupp» notiert werden konnten. Das brachte schöne 6,2 Prozent Marktanteil und zudem die höchste Reichweite bis in die Priemtime.



Ab 14:05 Uhr schaltete der Sender zu «Hartz und Herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken» und mit einer Reichweite von lediglich 0,16 Millionen halbierte sich das Interesse. Ab 16:15 Uhr waren bei «Hartz und Herzlich» dann immerhin leicht bessere 0,19 Millionen dabei - mit er Vorlage von «Der Trödeltrupp» konnte jedoch nicht mitgehalten werden. Im Anlauf auf den Vorabend wurde Grünwald dann wieder deutlich stärker. «Hartz Rot Gold» ab 17:15 Uhr sicherte dem Sender 0,27 Millionen Zuschauer und mit einer weiteren Folge «Hartz und Herzlich - Tag für Tag Rostock» war man ab 18:10 Uhr wieder bei 0,30 Millionen Zuschauern im Schnitt angekommen.



Die Zielgruppe hielt sich den gesamten Tag um die 0,05 Millionen Umworbene auf, mit den zuletzt genannten Formaten ging es auf 0,06 und 0,07 Millionen ebenfalls hoch. Dieser Trend setzte sich auch fort, «Berlin - Tag & Nacht» schaffte ab 19:05 Uhr 0,09 Milionen Werberelevante und damit einen neuen Tages-Bestwert. Problem war hier jedoch die Gesamtleistung. Von zuvor 0,30 Millionen rauschte die Daily-Soap auf 0,17 Millionen Zuschauer herunter, die Quote enttäuschte mit 1,0 Prozent. Um tatsächlich noch eine bessere Reichweite als ab 13:05 Uhr zu erzielen, brauchte es die Primetime. «Catch Me If You Can» kam ab 20:15 Uhr auf 0,67 Millionen Zuschauer - auch die Zielgruppe war mit 0,30 Millionen Umworbenen sichtlich erfolgreicher als der Rest des Tages. Der gesamte Morgen bei RTLZWEI gehört einem Format -. Von 05:10 Uhr am Morgen bis 14:05 Uhr sendet Grünwald beinahe nichts anderes und tatsächlich funktioniert das. Gestern zeigte sich die Episode um 08:00 Uhr mit 0,18 Millionen Zuschauern auf starken 4,7 Prozent des Marktes, ab 09:00 Uhr waren mit 0,05 Millionen Umworbenen recht gute 6,7 Prozent des Zielgruppen-Marktes dabei. Vor allem insgesamt ging die Reichweite Schritt für Schritt weiter nach oben - sodass ab 13:05 Uhr stolze 0,37 Millionen Zuschauer für «Der Trödeltrupp» notiert werden konnten. Das brachte schöne 6,2 Prozent Marktanteil und zudem die höchste Reichweite bis in die Priemtime.Ab 14:05 Uhr schaltete der Sender zuund mit einer Reichweite von lediglich 0,16 Millionen halbierte sich das Interesse. Ab 16:15 Uhr waren bei «Hartz und Herzlich» dann immerhin leicht bessere 0,19 Millionen dabei - mit er Vorlage von «Der Trödeltrupp» konnte jedoch nicht mitgehalten werden. Im Anlauf auf den Vorabend wurde Grünwald dann wieder deutlich stärker.ab 17:15 Uhr sicherte dem Sender 0,27 Millionen Zuschauer und mit einer weiteren Folgewar man ab 18:10 Uhr wieder bei 0,30 Millionen Zuschauern im Schnitt angekommen.Die Zielgruppe hielt sich den gesamten Tag um die 0,05 Millionen Umworbene auf, mit den zuletzt genannten Formaten ging es auf 0,06 und 0,07 Millionen ebenfalls hoch. Dieser Trend setzte sich auch fort,schaffte ab 19:05 Uhr 0,09 Milionen Werberelevante und damit einen neuen Tages-Bestwert. Problem war hier jedoch die Gesamtleistung. Von zuvor 0,30 Millionen rauschte die Daily-Soap auf 0,17 Millionen Zuschauer herunter, die Quote enttäuschte mit 1,0 Prozent. Um tatsächlich noch eine bessere Reichweite als ab 13:05 Uhr zu erzielen, brauchte es die Primetime.kam ab 20:15 Uhr auf 0,67 Millionen Zuschauer - auch die Zielgruppe war mit 0,30 Millionen Umworbenen sichtlich erfolgreicher als der Rest des Tages.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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