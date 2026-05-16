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«37°Leben» begleitet junge Frau mit generalisierter Angststörung

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Die ZDF-Reihe «Facing Fear» wird Mitte Juni mit einer weiteren persönlichen Geschichte fortgesetzt.

Mit der Episode Immer in Angst setzt das ZDF seine «37°Leben»-Reihe Facing Fear fort. Die neue Ausgabe läuft am Sonntag, den 21. Juni 2026, um 09.03 Uhr im ZDF und steht bereits ab dem 11. Juni im Streaming bereit. Im Mittelpunkt steht die 23-jährige Vivien, die mit einer generalisierten Angststörung lebt und versucht, einen Weg aus ihren dauerhaften Gedankenspiralen zu finden.

Die Dokumentation begleitet Vivien durch ihren Alltag und zeigt, wie stark Ängste selbst scheinbar normale Lebenssituationen beeinflussen können. Obwohl sie in einer Wohngemeinschaft lebt und ihren Alltag mit Hund organisiert, beschreibt der Film eine ständige innere Anspannung. Leistungsdruck, negative Denkmuster und persönliche Erfahrungen hätten über Jahre dazu geführt, dass sich ihre Ängste verfestigten. Zwei Klinikaufenthalte liegen bereits hinter ihr. Trotzdem begleitet die Sorge, nicht zu genügen, weiterhin ihr Leben.

Unterstützt wird Vivien von Psychotherapeut Daniel Wagner. In gemeinsamen Gesprächen und Übungen arbeitet sie daran, eigene Denk- und Verhaltensmuster besser zu verstehen. Die Folge zeigt unter anderem therapeutische Ansätze, die helfen sollen, Ängste nicht nur zu bekämpfen, sondern anzunehmen und mit mehr Selbstfürsorge umzugehen.

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