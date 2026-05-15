«Das Glück hat acht Arme» (seit 8. Mai bet Netflix)
In dieser rührenden Bestseller-Verfilmung freundet sich eine Witwe bei ihrer abendlichen Arbeit im Aquarium mit einem cleveren Oktopus und einem verlorenen jungen Mann an.
San Francisco Chronicle: Hätte «Remarkably Bright Creatures» nur diesen großartigen Oktopus zu bieten, wäre er schon halbwegs ein guter Film. Aber auch die menschlichen Figuren sind interessant und zeigen die Belastungen der verschiedenen Lebensphasen. Tova versucht zu entscheiden, ob sie in eine betreute Wohnanlage ziehen soll, während Cameron völlig verloren ist. Er ist 30 und lebt in einem heruntergekommenen Wohnmobil. Seine Träume, Musiker zu werden, verblassen, und er hat keine erkennbare Aussicht darauf, jemals seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Konflikte und Verbindungen zwischen Tova sind größtenteils fesselnd und glaubwürdig.
«Good Omens» (seit 13. Mai bei Prime Video)
Im Finale von «Good Omens» geraten Aziraphale (Michael Sheen) und Crowley (David Tennant) nach ihrer Trennung erneut in eine apokalyptische Krise, während die drohende Second Coming das Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle erschüttert. Als neuer Oberengel steht Aziraphale unter enormem Druck, während Crowley am Tiefpunkt durch London streift beide müssen entscheiden, ob ihre Freundschaft und die Welt noch zu retten sind.
The Telegraph: Die Handlung einer ganzen Staffel in 90 Minuten zu pressen, bedeutet zwangsläufig, dass die Geschichte gehetzt wirkt. Vor allem das mit Jesus fühlt sich wie ein nachträglicher Einfall an. Dennoch erhalten Aziraphale und Crowley einen großartigen Abschied, der ihrer Freundschaft würdig ist, während eine verweilende Nahaufnahme eines Bildes von Terry Pratchett daran erinnert, dass der Originalroman ebenso sehr sein Werk war wie das von Gaiman. Angesichts der Umstände ist das wahrscheinlich alles, was wir vernünftigerweise erwarten konnten.
«Marty, Life Is Short» (seit 12. Mai bei Netflix)
Martin Short blickt zurück auf ein Leben voller Freude in dieser Doku mit klassischen Clips, neuen Interviews und hochkarätigen, nie zuvor gezeigten privaten Aufnahmen.
The Hollywood Reporter: Als Protagonist des Dokumentarfilms verbringt Short gelegentlich mehr Zeit damit, über den Drehprozess herumzualbern, als ernst zu sein, was Kasdan dazu zwingt, eher reflektierende, wahrscheinlich eher inszenierte Gespräche zu verwenden, die Short im Laufe seiner Karriere als allgegenwärtiger Talkshow-Gast geführt hat. Was Kasdan häufiger zu sehen bekommt, ist Short, der fröhlich ein Frühstück nachspielt, von dem er erklärt, dass er es bereits gegessen hat, oder der seine Bühnen-Scherze mit Steve Martin in den Make-up-Trailer von «Only Murders in the Building» fortsetzt.
«Unconditional» (seit 8. Mai AppleTV)
Die Serie erzählt die Geschichte eines Mutter-Tochter-Urlaubs, der sich in einen Albtraum verwandelt, als die 23-jährige Gali (Talia Lynne Ronn) in Moskau wegen Drogenschmuggels verhaftet wird. Ihre Mutter Orna (Liraz Chamami) weigert sich, die Anschuldigungen zu akzeptieren, doch ihr Kampf um Galis Freiheit zieht sie in ein tödliches Netz aus Verbrechen und Korruption.
Variety: Das reale Leben dringt in der ersten Hälfte von «Unconditional» immer wieder in Ornas Suche ein: Das Foto von Gali, das sie den Medien zur Verfügung stellt, um Mitgefühl zu wecken, zeigt ihre Tochter in IDF-Uniform während des Wehrdienstes, und Gespräche mit dem Außenminister sind gespickt mit Erwähnungen eines namentlich nicht genannten Premierministers und Verhandlungen mit Russland über Fragen im Zusammenhang mit Syrien.
«Off Campus» (seit 13. Mai bei Prime Video)
Das College-Drama Off Campus erzählt von einem Elite-Eishockeyteam und den Frauen in ihrem Umfeld. Im Mittelpunkt stehen Liebe, Herzschmerz und Selbstfindung sowie enge Freundschaften, während die Figuren den Übergang ins Erwachsenenleben meistern. Die erste Staffel fokussiert sich auf die leidenschaftliche Gegensätze ziehen sich an-Romanze zwischen der zurückhaltenden Songwriterin Hannah und dem Star-Eishockeyspieler Garrett von der Briar University.
TV Guide: Eine Liebesgeschichte zwischen einem missverstandenen Sportler und einer schönen Mauerblümchen ist zwar kaum bahnbrechend, aber Off Campus liefert ein starkes Argument dafür, warum konventionelle Romantik in einem längeren Format gedeihen kann. Eine Laufzeit von acht Episoden bedeutet mehr Zeit für komplexe emotionale Entwicklungen und mehr Raum, um Garretts und Hannahs Leben außerhalb ihrer Beziehung zu erkunden.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel