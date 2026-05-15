Rundschau

Mit «Das Glück hat acht Arme» bringt Netflix eine gefühlvolle Bestseller-Verfilmung über Einsamkeit, Freundschaft und zweite Chancen an den Start. Im Mittelpunkt steht ausgerechnet ein ungewöhnlich cleverer Oktopus.

«Das Glück hat acht Arme» (seit 8. Mai bet Netflix)

«Good Omens» (seit 13. Mai bei Prime Video)

«Marty, Life Is Short» (seit 12. Mai bei Netflix)

«Unconditional» (seit 8. Mai AppleTV)

«Off Campus» (seit 13. Mai bei Prime Video)

In dieser rührenden Bestseller-Verfilmung freundet sich eine Witwe bei ihrer abendlichen Arbeit im Aquarium mit einem cleveren Oktopus und einem verlorenen jungen Mann an.Im Finale von «Good Omens» geraten Aziraphale (Michael Sheen) und Crowley (David Tennant) nach ihrer Trennung erneut in eine apokalyptische Krise, während die drohende Second Coming das Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle erschüttert. Als neuer Oberengel steht Aziraphale unter enormem Druck, während Crowley am Tiefpunkt durch London streift  beide müssen entscheiden, ob ihre Freundschaft und die Welt noch zu retten sind.Martin Short blickt zurück auf ein Leben voller Freude in dieser Doku mit klassischen Clips, neuen Interviews und hochkarätigen, nie zuvor gezeigten privaten Aufnahmen.Die Serie erzählt die Geschichte eines Mutter-Tochter-Urlaubs, der sich in einen Albtraum verwandelt, als die 23-jährige Gali (Talia Lynne Ronn) in Moskau wegen Drogenschmuggels verhaftet wird. Ihre Mutter Orna (Liraz Chamami) weigert sich, die Anschuldigungen zu akzeptieren, doch ihr Kampf um Galis Freiheit zieht sie in ein tödliches Netz aus Verbrechen und Korruption.Das College-Drama Off Campus erzählt von einem Elite-Eishockeyteam und den Frauen in ihrem Umfeld. Im Mittelpunkt stehen Liebe, Herzschmerz und Selbstfindung sowie enge Freundschaften, während die Figuren den Übergang ins Erwachsenenleben meistern. Die erste Staffel fokussiert sich auf die leidenschaftliche Gegensätze ziehen sich an-Romanze zwischen der zurückhaltenden Songwriterin Hannah und dem Star-Eishockeyspieler Garrett von der Briar University.