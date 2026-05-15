Drehstart: 12 neue Fälle für «SOKO Potsdam»

Der Krimi-Nachschub am Vorabend des ZDF wird so schnell wohl kaum versieden: Denn aktuell werden bis Mitte Juli 2026 wieder frische Geschichten der «SOKO Potsdam» gedreht. Konkret entstehen derzeit in Potsdam und Umgebung 12 neue Folgen der ZDF-Krimiserie - damit bleibt hier die Folgenanzahl konstant gegenüber den Vorgängerjahren. Gerda Müller und Jochen Cremer (Bantry Bay) sind Produzentin und Produzent, Peter Jännert und Silvia Lambri redaktionell im ZDF verantwortlich für die Krimiserie. Die neuen Folgen werden voraussichtlich ab Anfang 2027 ausgestrahlt.
Laut Senderangaben beginnt für das Team um Ermittlerin Tamara Meurer (Anja Pahl) eine Zeit der Veränderungen: Während ihre Kollegin und enge Freundin Pauline Hobrecht (Agnes Decker) vorübergehend eine Sonderkommission in Cottbus unterstützt, muss sich die SOKO im Präsidium erst einmal neu sortieren. Samir Amari (Skandar Amini) beispielsweise versucht verzweifelt eine Wohnung zu finden, während David Grünbaum (Omar El-Saeidi) plötzlich über Themen wie Familie, Kinder und Zukunft nachdenkt.
Gemeinsam mit Chef Bernhard Henschel (Michael Lott) und Spurensicherungsprofi Thomas Brandner (Yung Ngo) ermittelt das Team in den unterschiedlichsten Milieus Potsdams vom Longevity-Hype über eine moderne Hexen-Community bis hinein in die Welt eines elitären Ruderclubs. Gleichzeitig geraten die Ermittlerinnen und Ermittler laut ZDF immer wieder auch emotional an ihre Grenzen, etwa bei einem erschütternden Fall rund um den Tod eines Polizeikollegen.
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