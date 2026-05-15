Quotencheck

Konnte es das neue True-Crime-Label bei Kabel Eins besser machen als die Vorgänger um 20.15 Uhr?

Obwohl der Erfolg bisher größtenteils ausgeblieben ist, wird Kabel Eins nicht müde, weitere True-Crime-Neustarts in seiner Freitags-Primetime zu testen. Jüngst zog es den Sender aufs Land  man beschäftigte sich mit. Doch konnte dieses Setting wirklich dazu beitragen, zufriedenstellende Marktanteile und Reichweiten einzufahren?Schon zum Start am 20. März lief es ganz und gar nicht zufriedenstellend: Die Daten wurden nur auf grottenschlechte 1,9 Zielgruppen-Prozent bemessen  eine massiv enttäuschende Resonanz zum Auftakt. Letztendliche Resonanzen in Größenordnungen von 0,07 Millionen jungen Zuschauenden waren dafür zuständig. Wirklich verheerend auch die Performance am Gesamtmarkt  hier kamen bloß 1,9 Prozent durch 0,43 Millionen zusammen.In der zweiten Woche konnte sich die neue Produktion dann ein Stück steigern. Immerhin 0,14 Millionen 14-49-Jährige schalteten zu und besorgten einen verbesserten Anteil von 3,1 Prozent in diesem Segment. Verbessert heißt in diesem Falle aber nicht gut, denn diese Relation ist selbst für die niedrigen Senderverhältnisse weiterhin unterdurchschnittlich. Gleiches lässt sich für das Gesamtpublikum behaupten, welches auf 2,3 Prozent und 0,54 Millionen.Der höchsten Anteile kamen schließlich in den beiden Folgewochen (10/17. April) auf. Beide Folgen steigerten sich weiter auf leicht erhöhte 3,7 Prozent bei den Jüngeren Zuschauenden. Das lässt sich wohl noch als durchwinkbar bezeichnen, ein wirklicher Gamechanger sind aber auch diese Zahlen nicht, zumal die Zielgruppen-Reichweite ob 0,15 Millionen weiter ziemlich begrenzt blieb. Insgesamt verharrte man bei 2,4 Prozent und 0,55 Millionen.Vom harten Abgrund eingeholt wurde die Reihe zudem wieder am Abschlusstermin, den 24. April. Zu diesem Zeitpunkt konnten bei den Werberelevanten bloß noch 0,10 Millionen ausgewiesen werden. Im Klartext hieß dies: Verheerende 2,4 Prozent, die Kabel zur Hauptsendezeit Probleme machten. Am Gesamtmarkt ließen sich lediglich 2,1 Prozent anhand 0,48 Millionen feststellen.Unter dem Strich stehen für «Mord im Dorf» Mittelwerte von unzureichenden 2,9 Prozent in der Gruppe der 14-49-Jährigen und ebenfalls bedenkliche 2,2 Prozent am Gesamtmarkt. Sehr überschaubare Zuläufe von 0,12 Millionen wie 0,50 Millionen waren dafür verantwortlich. Am Ende befördert auch dieser Neustart das Fazit, dass die True-Crime-Farbe bei Kabel Eins zumindest zur Primetime nicht ausreichend funktioniert. In der Late-Prime nach 22.15 Uhr sieht dies anders aus.