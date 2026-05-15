Blutiger Vampir-Horror: ProSieben zeigt «Abigail» als Free-TV-Premiere

Am Montag, den 1. Juni 2026, zeigt ProSieben um 22.25 Uhr erstmals im Free-TV den Horrorfilm «Abigail». Die Produktion aus dem Jahr 2024 stammt von den Regisseuren Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, die zuvor bereits mit Filmen wie «Ready or Not» oder den neueren «Scream»-Teilen für Aufmerksamkeit sorgten. Im Mittelpunkt steht die zwölfjährige Abigail, die scheinbar Opfer einer Entführung geworden ist. Eine Gruppe Krimineller verschleppt die Tochter eines mächtigen Gangsterbosses in eine abgelegene Villa und fordert Lösegeld. Doch schnell wird klar, dass Abigail alles andere als ein hilfloses Mädchen ist.
Was zunächst wie ein klassischer Thriller beginnt, entwickelt sich zunehmend zu einem brutalen Vampir-Horrorfilm. Die Kidnapper werden nach und nach selbst zu Gejagten, während Abigail ihre dunklen Kräfte entfesselt und die alte Villa zum tödlichen Schauplatz macht. Besonders die Mischung aus schwarzem Humor, Splatter-Elementen und ironischen Genre-Anspielungen machte den Film im vergangenen Kinojahr zu einem viel diskutierten Titel innerhalb der Horror-Community.
Die Hauptrolle übernimmt die junge Schauspielerin Alisha Weir, die bereits mit «Matilda: The Musical» auf sich aufmerksam machte. Zum Ensemble gehören außerdem Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, Kevin Durand sowie Giancarlo Esposito. Auch Angus Cloud, bekannt aus «Euphoria» ►, ist in einer seiner letzten Rollen zu sehen. Das Drehbuch stammt von Guy Busick und Stephen Shields, während Brian Tyler die Musik komponierte.
International spielte «Abigail» vor allem auf seine bewusst überzeichnete Inszenierung an. Kritiker lobten insbesondere die energiegeladene Regie, das Tempo sowie die praktische Effektearbeit. Der Film knüpft dabei an moderne Horror-Komödien an, die bewusst mit Erwartungen des Publikums spielen und klassische Monsterfiguren neu interpretieren. Vor der Premiere von «Abigail» wiederholt ProSieben ab 20.15 Uhr die Komödie «No Hard Feelings» mit Jennifer Lawrence.
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