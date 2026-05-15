«Zwischen Hamburg und Haiti»: Radio-Reisen feiern 75-Jähriges Jubiläum

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Das Hörfunkformat ist damit die älteste Reisesendung im deutschen Radio.

Am Sonntag, 17. Mai um 09.30 Uhr, feiert die NDR Info Sendungihr 75-jähriges Bestehen. Das Hörfunkformat ist damit die älteste Reisesendung im deutschen Radio. Seit 2021 ist sie auch als Podcast in ARD Sounds verfügbar. Für die Jubiläumsausgabe haben Host Philipp Abresch und Reporterin Charlotte Horn die Community eingeladen, ihre eindrücklichsten Reiseerlebnisse zu teilen. Ergänzt werden die Geschichten durch Stimmen echter Reiseprofis: ARD-Korrespondent*Innen berichten, was Reisen für sie beruflich wie privat bedeutet, welche Erfahrungen sie prägen und welche persönlichen Tipps sie für eine erfüllte Reise haben.Adrian Feuerbacher (NDR Chefredakteur): «Zwischen Hamburg und Haiti» ist nicht nur eine Perle deutscher Radiogeschichte, es ist ein Sehnsuchtsort, auch in der digitalen Audiowelt. Als Podcast ist «Zwischen Hamburg und Haiti» noch journalistischer und hintergründiger geworden, blickt stärker auf die Menschen vor Ort, auf die Lebensumstände hinter der Reiseromantik.Philipp Abresch (Host und gemeinsam mit Verena Gonsch verantwortlicher Redakteur): Die Welt zu verstehen, ist wichtiger denn je. «Zwischen Hamburg und Haiti» ist unser Angebot, den Blick auf die Welt zu erweitern. Denn oft hilft gerade der Blick hinaus, auch sich selbst besser zu verstehen.Seit 1951 erzählt die Sendung Geschichten vom Reisen und Ankommen. Inspiriert vom Hans-Albers-Lied gab der erste Redakteur Werner Baecker dem Format seinen Namen  in einer Zeit, in der das Fernweh der Deutschen groß war, weite Reisen aber für viele unerreichbar blieben. Moderatorin Ursula Klamroth öffnete damals das Radio als Fenster in ferne Länder und entführte die Hörer.