«The Faithful: Women of the Bible» (seit 23. März bei FOX)
Im Mittelpunkt der Miniserie, die auf dem Buch Genesis des Alten Testaments basiert, stehen die Leben von Abrahams Frau Sara, ihrer Dienerin Hagar, ihrer Großnichte Rebekka sowie der Schwestern Lea und Rahel.
The Hollywood Reporter: Man kann sich vorstellen, dass «The Faithful» gut in Bibelkreisen ankommt oder als unumstritten religiöser, aber nicht zu schwerfälliger Inhalt dient, um den sich die Familie an Feiertagen versammelt. (Tatsächlich ist die Ausstrahlung der letzten Folge auf den Ostersonntag terminiert.) Es ist schwerer vorstellbar, dass die Serie die Aufmerksamkeit eines Zappers auf sich zieht, der einfach nur nach etwas Interessantem zum Anschauen sucht. Bei aller göttlichen Ambition fällt die Serie denselben alten Fallstricken zum Opfer, die schon Biopics so vieler weniger bedeutender Sterblicher zu Fall gebracht haben.
«Mike & Nick & Nick & Alice» (seit 27. März bei Disney+)
Der Film ist eine urkomische, stilisierte, R-Rated Action-Komödie über zwei Gangster und die Frau, die sie lieben, die versuchen, die gefährlichste Nacht ihres Lebens zu überstehen. Und als wäre das nicht schon genug, kommt noch eine wilde Zutat hinzu: eine Zeitmaschine.
Variety: Der zukünftige Nick ist jedoch tatsächlich ein weiserer Nick. Als er offenlegt, was ihn antreibt was besonders überraschend ist angesichts der Tatsache, dass Mike eine Affäre mit Alice hat , offenbart der Film einen unerwartet zarten Kern, denn er erkennt, dass es beim Versuch, den gegenwärtigen Nick von seiner Impulsivität abzuhalten, weniger darum geht, den Lauf der Geschichte zu ändern, als vielmehr darum, sich selbst und anderen irgendwann unnötigen Kummer zu ersparen.
«Pretty Lethal» (seit 25. März bei Amazon)
Fünf Ballerinas sind auf dem Weg zu einem renommierten Tanzwettbewerb und sprechen kaum noch miteinander, als ihr Bus in einem abgelegenen Wald liegen bleibt. Widerwillig suchen sie Zuflucht in einem unheimlichen Rasthof. Geführt wird dieser von der zurückgezogen lebenden Devora Kasimer (Uma Thurman), einem ehemaligen Ballett-Wunderkind. Schon bei Ankunft der Tänzerinnen liegt eine spürbare Spannung in der Luft. Etwas stimmt nicht und ihr ungutes Gefühl bestätigt sich schneller, als ihnen lieb ist. Als die Situation tödlich eskaliert, muss das zerstrittene Team seine Rivalitäten überwinden. All die Jahre harten Trainings werden zu ihrer einzigen Überlebenschance: Anmut, Disziplin und selbst ihre Spitzenschuhe verwandeln sich in tödliche Waffen.
The Hollywood Reporter: Mit einer Laufzeit von 88 Minuten kann man «Pretty Lethal» kaum vorwerfen, sich zu lange aufzuhalten, und doch fühlt sich ein Großteil dieser Laufzeit wie Füllmaterial an. Ich konnte mich jedenfalls nicht dazu bringen, mich sonderlich dafür zu interessieren, was zwischen Devora, Pasha und Paschas berüchtigt mächtigem Vater vor sich ging, und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass der Film viel in ihre Beziehungen investiert hätte.
«Paradise» (Staffel 2 seit 30. März bei Disney+)
Annie Clay, eine verwaiste Medizinstudentin, die ihr Studium abgebrochen hat, wird Führerin in Graceland. Nach der Katastrophe stürzt Vulkanasche die Welt in Dunkelheit und eisige Kälte, und der EMP legt alle elektrischen Geräte lahm. Annie und ihre verletzte Kollegin Gayle suchen Zuflucht in Graceland, doch Gayle stirbt nach 45 Tagen. Fast 23 Monate nach der Katastrophe kehrt das Sonnenlicht zurück, und eine Gruppe von Überlebenden unter der Führung von Geiger dringt in Graceland ein. Sie versorgen Annie mit frischen Lebensmitteln, sammeln Autoteile und erklären, dass sie im ganzen Land Kernkraftwerke abschalten.
The Playlist: In einer Wendung, die man selbst als solche bezeichnen könnte, versteht es Fogelman, jede Wendung in dieser zweiten Staffel weitaus effektiver einzusetzen, auch wenn einige später in der Staffel ein wenig übertrieben und vielleicht etwas unnötig wirken, obwohl die Qualität der Dialoge insgesamt nach der expositionslastigen Überladung der ersten Staffel einer strafferen Überarbeitung unterzogen wurde. Das langsame Tempo taucht hier jedoch erneut auf, diesmal in jeder Szene außerhalb des Bunkers, während die Geschichte schließlich in Collins Suche übergeht.
«This City Is Ours» (seit 4. Dezember bei Sky/Wow)
Das Format erzählt die explosive Geschichte von Michael (James Nelson-Joyce) einem Mann, der sein ganzes Leben tief in die organisierte Kriminalität verwickelt ist, bis er zum ersten Mal etwas zu verlieren hat: seine große Liebe Diana (Hannah Onslow). Während seine Beziehung zu Diana wächst, zerfällt gleichzeitig das kriminelle Imperium, das Michael zusammen mit seinem langjährigen Partner Ronnie (Sean Bean) in Liverpool aufgebaut hat. Eine verschwundene Kokain-Lieferung setzt eine Kettenreaktion in Gang und plötzlich erhebt Ronnies Sohn Jamie (Jack McMullen) Anspruch auf die Macht. Was folgt, ist ein gefährlicher Generationenkonflikt um die Zukunft der Organisation
The Telegraph: Es ist ein spannender Krimi voller Verrat und wechselnder Loyalitäten, aber es geht auch um Familiendynamiken und den Alltag eines erfolgreichen Unternehmens, wenn dieses Unternehmen zufällig mit Kokainlieferungen handelt. Diese Branche ermöglicht schöne Häuser, teure Gartenmöbel und glänzende Range Rover.
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