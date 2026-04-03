Rundschau

Seit Montag ist die gesamte Staffel der Hulu-Serie bei Disney+-Serie verfügbar. Wie schlägt sich der Zeitreisefilm «Mike & Nick & Nick & Alice»?

«The Faithful: Women of the Bible» (seit 23. März bei FOX)

«Mike & Nick & Nick & Alice» (seit 27. März bei Disney+)

«Pretty Lethal» (seit 25. März bei Amazon)

«Paradise» (Staffel 2 seit 30. März bei Disney+)

«This City Is Ours» (seit 4. Dezember bei Sky/Wow)

Im Mittelpunkt der Miniserie, die auf dem Buch Genesis des Alten Testaments basiert, stehen die Leben von Abrahams Frau Sara, ihrer Dienerin Hagar, ihrer Großnichte Rebekka sowie der Schwestern Lea und Rahel.Der Film ist eine urkomische, stilisierte, R-Rated Action-Komödie über zwei Gangster und die Frau, die sie lieben, die versuchen, die gefährlichste Nacht ihres Lebens zu überstehen. Und als wäre das nicht schon genug, kommt noch eine wilde Zutat hinzu: eine Zeitmaschine.Fünf Ballerinas sind auf dem Weg zu einem renommierten Tanzwettbewerb und sprechen kaum noch miteinander, als ihr Bus in einem abgelegenen Wald liegen bleibt. Widerwillig suchen sie Zuflucht in einem unheimlichen Rasthof. Geführt wird dieser von der zurückgezogen lebenden Devora Kasimer (Uma Thurman), einem ehemaligen Ballett-Wunderkind. Schon bei Ankunft der Tänzerinnen liegt eine spürbare Spannung in der Luft. Etwas stimmt nicht  und ihr ungutes Gefühl bestätigt sich schneller, als ihnen lieb ist. Als die Situation tödlich eskaliert, muss das zerstrittene Team seine Rivalitäten überwinden. All die Jahre harten Trainings werden zu ihrer einzigen Überlebenschance: Anmut, Disziplin und selbst ihre Spitzenschuhe verwandeln sich in tödliche Waffen.Annie Clay, eine verwaiste Medizinstudentin, die ihr Studium abgebrochen hat, wird Führerin in Graceland. Nach der Katastrophe stürzt Vulkanasche die Welt in Dunkelheit und eisige Kälte, und der EMP legt alle elektrischen Geräte lahm. Annie und ihre verletzte Kollegin Gayle suchen Zuflucht in Graceland, doch Gayle stirbt nach 45 Tagen. Fast 23 Monate nach der Katastrophe kehrt das Sonnenlicht zurück, und eine Gruppe von Überlebenden unter der Führung von Geiger dringt in Graceland ein. Sie versorgen Annie mit frischen Lebensmitteln, sammeln Autoteile und erklären, dass sie im ganzen Land Kernkraftwerke abschalten.Das Format erzählt die explosive Geschichte von Michael (James Nelson-Joyce)  einem Mann, der sein ganzes Leben tief in die organisierte Kriminalität verwickelt ist, bis er zum ersten Mal etwas zu verlieren hat: seine große Liebe Diana (Hannah Onslow). Während seine Beziehung zu Diana wächst, zerfällt gleichzeitig das kriminelle Imperium, das Michael zusammen mit seinem langjährigen Partner Ronnie (Sean Bean) in Liverpool aufgebaut hat. Eine verschwundene Kokain-Lieferung setzt eine Kettenreaktion in Gang  und plötzlich erhebt Ronnies Sohn Jamie (Jack McMullen) Anspruch auf die Macht. Was folgt, ist ein gefährlicher Generationenkonflikt um die Zukunft der Organisation