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1,34 Millionen sehen «Promi Backen»-Finale

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Während bei Sat.1 vor allem die älteren Zuschauer sind, freut sich ProSieben über jüngere Menschen.

Moderator Alexander Mazza, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack und Zirkus-Artist René Casselly kämpften am Mittwoch im Finale von «Das große Promi-Backen» um den Sieg. Die zehnte Staffel erreichte zum Teil wirklich gute Werte. Dieses Mal schalteten 1,34 Millionen Menschen ab drei Jahren ein, der Marktanteil lag bei tollen 6,8 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,31 Millionen abgeholt, der Marktanteil wurde auf erfreuliche 8,9 Prozent beziffert.

«TopTen! Der Geschmacks-Countdown» lieferte mit Heftig deftig - Süß backen war gestern eine neue Ausgabe. Ab 23.05 Uhr blieben 0,55 Millionen Menschen dran, die sich über eine Zitronen-Tarte mit Sojasoße, Krapfen mit Dönerfleisch und Torten aus der Metzgerei freuten. Die Sendung sicherte sich 0,10 Millionen aus der Zielgruppe, der Marktanteil belief sich auf 6,2 Prozent.

Bei «Germany's Next Topmodel» stand das Setcard-Shooting an. Die jüngste Folge mit Heidi Klum sicherte sich 1,29 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und holte 6,3 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,65 Millionen gezählt, sodass ein Marktanteil von 17,6 Prozent verbucht wurde. Verlässlich schlechte Quoten liefern «Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs» ab. Die Docs im Betriebsurlaub auf Mallorca verfolgten 0,24 Millionen Zuschauer, das bedeutete 1,9 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen waren 0,06 Millionen, sodass 2,7 Prozent eingefahren wurden.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/170432
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