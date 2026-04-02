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«Doc Caro» startet durchwachsen

Fabian Riedner von 02. April 2026, 08:30 Uhr

Im Anschluss strahlte der Fernsehsender VOX auch eine neue Folge von «110 im Dauereinsatz» aus.

Am Mittwoch startete die vierte Staffel von «Doc Caro - Jedes Leben zählt». Dieses Mal gab es einen rätselhaften Einsatz der Notfallsanitäter Björn und Marcel, denn ein gestürzter Mann hat eine Kopfplatzwunde. Er ist zwar ansprechbar, aber völlig desorientiert. Die neue Geschichte sahen 0,80 Millionen Menschen ab drei Jahren, das führte zu einem Marktanteil von 3,8 Prozent. Unter den Werberelevanten waren 0,26 Millionen, sodass ein Marktanteil von 6,9 Prozent erzielt wurde.



Die zweite Staffel von «110 im Dauereinsatz» startete ab 22.15 Uhr mit einer Fliegerstaffel aus Niedersachsen, die nach einem vermissten Demenzkranken suchte. Auch in Wismar ging es heiß her, denn dort wurde ein Mann bei einer Schlägerei verletzt. Die Geschichten verbuchten 0,35 Millionen Zuschauer und sammelten 2,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,07 Millionen gezählt, sodass man auf 3,4 Prozent kam.



Bei «Inside FERRERO - Die Geheimnisse von Nutella, Kinder Schokolade & Co.» auf Sendung. Die Dokumentation erreichte 1,44 Millionen Zuschauer, Reporter Stefan Uhl brachte einen Marktanteil von 6,7 Prozent mit. Die Sendung brachte dem Marktführer 0,54 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil lag bei 14,2 Prozent. Bei «stern TV» sprach Steffen Hallaschka über die neuen Spritpreise, Social-Media-Abhängigkeit und Ostern trotz Eierknappheit. 1,01 Millionen Zuschauer waren dabei, das bedeutete einen Marktanteil von 7,7 Prozent. Mit 0,31 Millionen aus der Zielgruppe sicherte man sich 13,1 Prozent.

Am Mittwoch startete die vierte Staffel von. Dieses Mal gab es einen rätselhaften Einsatz der Notfallsanitäter Björn und Marcel, denn ein gestürzter Mann hat eine Kopfplatzwunde. Er ist zwar ansprechbar, aber völlig desorientiert. Die neue Geschichte sahen 0,80 Millionen Menschen ab drei Jahren, das führte zu einem Marktanteil von 3,8 Prozent. Unter den Werberelevanten waren 0,26 Millionen, sodass ein Marktanteil von 6,9 Prozent erzielt wurde.Die zweite Staffel vonstartete ab 22.15 Uhr mit einer Fliegerstaffel aus Niedersachsen, die nach einem vermissten Demenzkranken suchte. Auch in Wismar ging es heiß her, denn dort wurde ein Mann bei einer Schlägerei verletzt. Die Geschichten verbuchten 0,35 Millionen Zuschauer und sammelten 2,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,07 Millionen gezählt, sodass man auf 3,4 Prozent kam.Bei RTL schickte manauf Sendung. Die Dokumentation erreichte 1,44 Millionen Zuschauer, Reporter Stefan Uhl brachte einen Marktanteil von 6,7 Prozent mit. Die Sendung brachte dem Marktführer 0,54 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil lag bei 14,2 Prozent. Beisprach Steffen Hallaschka über die neuen Spritpreise, Social-Media-Abhängigkeit und Ostern trotz Eierknappheit. 1,01 Millionen Zuschauer waren dabei, das bedeutete einen Marktanteil von 7,7 Prozent. Mit 0,31 Millionen aus der Zielgruppe sicherte man sich 13,1 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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