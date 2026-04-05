3sat zeigt Doku über globalen China-Einfluss

Die Dokumentation «China und wir Ein riskantes Spiel» wird am Donnerstag, den 30. April um 23:10 Uhr auf 3sat ausgestrahlt. Der Film basiert auf einer erweiterten Fassung einer bereits 2025 ausgestrahlten ARD-Produktion und ist zudem seit dem gleichen Tag in der Mediathek verfügbar. Das Filmteam um Kirsten Girschick, Chris Humbs, Benedikt Nabben, Josef Streule und Carla Spangenberg hat für «China und wir Ein riskantes Spiel» in China, Deutschland und weiteren europäischen Ländern recherchiert.
Die Doku führt unter anderem in die chinesische Metropole Shenzhen, wo technologische Entwicklungen wie autonome Fahrzeuge, Drohnenlieferungen und künstliche Intelligenz längst Teil des Alltags sind. Diese Fortschritte werfen zugleich Fragen auf, welche Auswirkungen der rasante Aufstieg Chinas auf europäische Märkte und insbesondere auf die deutsche Wirtschaft hat.
Im Fokus stehen darüber hinaus geopolitische Spannungen, etwa im Verhältnis zwischen China und den USA sowie im Konflikt um Taiwan. Die Dokumentation beleuchtet auch Themen wie Cybersicherheit, Wirtschaftsspionage und politischen Einfluss, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Dabei versucht China, sich international als verlässlicher Partner zu präsentieren, während gleichzeitig militärische und wirtschaftliche Macht ausgebaut wird.
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