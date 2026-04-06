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ZDF diskutiert in Würzburg über Fake News

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Beim Katholikentag widmet sich das ZDF den Herausforderungen der digitalen Öffentlichkeit.

Die Diskussionsveranstaltung «Wahrheit und Unwahrheit im Netz  Wie umgehen mit Fake News?» wird am Christi Himmelfahrt, den 14. Mai um 13.00 Uhr live vom Deutschen Katholikentag in Würzburg vom ZDF übertragen. Moderator Eric Mayer diskutiert mit seinen Gästen zentrale Fragen rund um Desinformation und künstliche Intelligenz.

Zu den Teilnehmern zählen unter anderem Özden Terli, Heiner Wilmer, Irme Stetter-Karp sowie Franziska Heine von Wikimedia Deutschland. Gemeinsam beleuchten sie, wie sich Fakten, Meinungen und gezielte Falschinformationen im digitalen Raum zunehmend vermischen  und welche Folgen dies für Demokratie und gesellschaftliches Miteinander hat.

Im Zentrum der Diskussion stehen Fragen nach Verantwortung und Handlungsmöglichkeiten: Wie lassen sich verlässliche Informationen von manipulativen Inhalten unterscheiden? Welche Rolle spielen Plattformen und Medien? Und wie können Nutzerinnen und Nutzer selbst zu einer stabileren Informationskultur beitragen? Auch der Einfluss von KI-generierten Inhalten wird dabei kritisch eingeordnet. Die Veranstaltung ist Teil des Katholikentags, der vom 13. bis 17. Mai zahlreiche Debatten, Gottesdienste und kulturelle Angebote bündelt.

Kurz-URL: qmde.de/170459
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