US-Fernsehen

Hulu zeigt «Alice and Steve» im Sommer 2026

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Die neue Comedyserie mit Nicola Walker und Jemaine Clement feiert zuvor ihre Premiere beim Serienfestival in Cannes.

Der Streamingdienst Hulu hat erste Einblicke in seine neue Originalserie «Alice and Steve» veröffentlicht. Die sechsteilige Produktion soll im Sommer 2026 starten und zuvor beim Serienfestival Canneseries im Wettbewerb ihre Weltpremiere feiern. In den USA wird die Serie auch über Hulu auf Disney+ für Bundle-Kunden verfügbar sein, international übernimmt Disney+ die Auswertung.

Im Zentrum steht eine ungewöhnliche und konfliktgeladene Konstellation: Alice ist fassungslos, als ihr bester Freund Steve eine Beziehung mit ihrer 26-jährigen Tochter Izzy beginnt. Was zunächst wie ein emotionaler Schock wirkt, entwickelt sich schnell zu einem erbitterten Konflikt, in dem Freundschaft, Familie und Loyalität auf die Probe gestellt werden. Die Serie versteht sich als Anti-Romcom, die mit schwarzem Humor Fragen nach Liebe, Rache und persönlichen Grenzen stellt.

Die Hauptrollen übernehmen Nicola Walker und Jemaine Clement. Zum Ensemble zählen zudem Joel Fry, Yali Topol Margalith sowie weitere Darsteller. Entwickelt wurde «Alice and Steve» von Sophie Goodhart («Sex Education»), Regie führt BAFTA-Preisträger Tom Kingsley («Stath Lets Flats»). Produziert wird die Serie von Clerkenwell Films, die zuletzt mit «Baby Reindeer» Aufmerksamkeit erlangten.

Kurz-URL: qmde.de/170413
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