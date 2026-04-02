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Kaum Interesse an «Kings of Scam»

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Auch die Dokumentation über die Affenforscherin Michi Schreiber ging im Ersten unter. Diese hat bei einem Unfall ihr Gedächtnis verloren.

Das Erste startete am Mittwoch die Ausstrahlung der Doku-Reihe «Kings of Scam  Wer klickt, verliert» von Julia Schweinberger, Lena Walbrunn, Alexander Nabert, Arne Meyer-Fünffinger und Sammy Khamis. Der erste Teil, der nach den «Tagesthemen» (1,97 Millionen) lief, holte nur 0,93 Millionen Fernsehzuschauer. Der Marktanteil der Sendung wurde auf 7,5 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum verbuchte der erste von drei Teilen 0,16 Millionen Zusehende, der Marktanteil lag bei 7,7 Prozent.

«Affenretterin ohne Erinnerung  Kann Michi zurück nach Afrika?» aus der Reihe «Echtes Leben» brachte ab 23.20 Uhr noch 0,63 Millionen Fernsehzuschauer. Hintergrund ist Michi Schreiber: Die Affenforscherin und Buchautorin hat bei einem schweren Autounfall ihr Gedächtnis verloren. Der Film von Daniela Fonrobert und Nina Müller-Rositzke beschäftigte sich mit diesem Schicksalsschlag. Die Produktion sicherte sich einen Marktanteil von schwachen 6,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 0,08 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil lag bei 4,9 Prozent.

Die Premiere der Episode Tote Träume aus der Serie «Watzmann ermittelt» lockte 2,78 Millionen Zuschauer um 18.50 Uhr ins Erste. Die Sendung verzeichnete einen Marktanteil von 17,3 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen kam die Produktion von Lucky Bird Pictures auf 0,08 Millionen und schwachen 4,3 Prozent. «Wer weiß denn sowas?» mit Sasha und Frank Schöbel brachte im Vorfeld 2,85 Millionen und 22,4 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,16 Millionen und 11,2 Prozent erreicht. Der Primetime-Sieg ging an Das Erste mit «Kein einfacher Mord» mit 3,80 Millionen und 17,4 Prozent. Beim jungen Publikum wurden nur schwache 6,2 Prozent verbucht.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/170430
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