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ZDF zeigt DFB-Pokalfinale der Frauen an Christi Himmelfahrt

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Am Christi-Himmelfahrt-Donnerstag steht im ZDF das große Finale des DFB-Pokals der Frauen auf dem Programm.

Das ZDF überträgt am 14. Mai ab 15.40 Uhr «sportstudio live: DFB-Pokal der Frauen, Finale» aus Köln. Kommentiert wird die Partie von Claudia Neumann, während Sven Voss durch die Sendung führt und Kathrin Lehmann als Expertin im Einsatz ist. Im Anschluss an die Begegnung ist zudem die Siegerehrung geplant, bei der der neue Pokalsieger gekürt wird.

Das Finale bildet den Höhepunkt eines Wettbewerbs, der bereits im Frühjahr mit spannenden K.o.-Spielen auf sich aufmerksam machte. Im Viertelfinale setzten sich unter anderem der VfL Wolfsburg Frauen, die SGS Essen Frauen sowie der FC Bayern München Frauen durch. Auch der FC Carl Zeiss Jena Frauen zog ins Halbfinale ein und komplettierte das Feld der letzten vier Teams.

Im Halbfinale kam es anschließend zu den Duellen FC Bayern München gegen SGS Essen sowie FC Carl Zeiss Jena gegen VfL Wolfsburg, aus denen die beiden Finalisten hervorgingen. Das Endspiel verspricht damit ein hochklassiges Aufeinandertreffen zweier Top-Teams des deutschen Frauenfußballs. Neben der sportlichen Entscheidung dürfen sich Zuschauer auch auf eine umfassende Berichterstattung freuen: In der Halbzeitpause informiert das «heute Xpress» über aktuelle Nachrichten. Sollte es nach regulärer Spielzeit keinen Sieger geben, sind Verlängerung und Elfmeterschießen eingeplant  ehe der Pokalsieger 2026 feststeht.

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