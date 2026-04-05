«aspekte»: Biennale von Venedig im Fokus

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Die ZDF-Kultursendung reist zur 61. Biennale von Venedig und beleuchtet Kunst im Spannungsfeld globaler Krisen.

Die renommierte ZDF-Kultursendungwidmet sich am Freitag, den 8. Mai 2026, um 23:30 Uhr einem der wichtigsten Kunstereignisse der Welt: der Biennale von Venedig. Unter dem Titel Kunst zwischen den Fronten blickt Moderatorin Katty Salié auf eine Ausstellung, die aktueller kaum sein könnte  geprägt von politischen Konflikten, gesellschaftlichen Umbrüchen und künstlerischen Gegenentwürfen.Die Biennale gilt seit Jahrzehnten als Seismograf der internationalen Kunstszene. In diesem Jahr steht sie besonders im Zeichen globaler Spannungen: Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt setzen sich mit Krieg, Identität, Migration und Machtstrukturen auseinander. «aspekte» begleitet diese Auseinandersetzungen vor Ort und zeigt, wie Kunst nicht nur reflektiert, sondern auch Position bezieht.Dabei bleibt die Sendung ihrem bewährten Konzept treu: Gespräche mit Kulturschaffenden, Einblicke hinter die Kulissen und Analysen aktueller Entwicklungen. Katty Salié trifft auf Künstler, Kuratoren und Denker, die die kulturellen Debatten unserer Zeit prägen  und ordnet deren Arbeiten journalistisch ein. Neben der Biennale steht «aspekte» traditionell für einen breiten Blick auf Kultur insgesamt: Literatur, Musik, Film und gesellschaftliche Diskurse fließen ineinander. Die Sendung versteht sich nicht nur als Beobachter, sondern als aktiver Teil der Debatte  mit Haltung, Neugier und analytischem Blick. Die Ausgabe ist bereits ab dem 8. Mai ab 10:00 Uhr im Streaming verfügbar.