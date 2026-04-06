«American Soccer Dream»: ZDF-Doku über den Fußball-Boom in den USA

An Christi Himmelfahrt, den 14. Mai um 18.15 Uhr zeigt das ZDF den Film «American Soccer Dream Fußballnation der Zukunft?». Die Dokumentation von Tim Gorbauch und Markus Harm ist bereits am selben Tag im Streaming verfügbar und widmet sich der wachsenden Bedeutung des Fußballs in den USA. Mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft 2026, die unter anderem in den USA ausgetragen wird, stellt «American Soccer Dream Fußballnation der Zukunft?» die zentrale Frage, ob sich der Sport dort dauerhaft etablieren kann.
Im Zentrum steht der aktuelle Boom, der unter anderem durch Superstar Lionel Messi zusätzlich befeuert wurde. Gleichzeitig investieren große Unternehmen und Investoren massiv in die Infrastruktur und Vermarktung des Sports. Experten sprechen daher von einem der größten Wachstumsschübe im internationalen Fußball.
Die Dokumentation blickt jedoch nicht nur auf die Gegenwart, sondern auch auf frühere Phasen der Begeisterung. So erinnert der Film an Engagements von Legenden wie Franz Beckenbauer und Pelé, die bereits in früheren Jahrzehnten für Aufmerksamkeit sorgten. Auch die Erfolge der US-Frauen-Nationalmannschaft werden als wichtiger Baustein der Fußballentwicklung hervorgehoben.
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