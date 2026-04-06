TV-News

«American Soccer Dream»: ZDF-Doku über den Fußball-Boom in den USA

von

Der Sender blickt auf den rasanten Aufstieg des Fußballs in den Vereinigten Staaten. Doch ist dieser auch Nachhaltig?

An Christi Himmelfahrt, den 14. Mai um 18.15 Uhr zeigt das ZDF den Film «American Soccer Dream  Fußballnation der Zukunft?». Die Dokumentation von Tim Gorbauch und Markus Harm ist bereits am selben Tag im Streaming verfügbar und widmet sich der wachsenden Bedeutung des Fußballs in den USA. Mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft 2026, die unter anderem in den USA ausgetragen wird, stellt «American Soccer Dream  Fußballnation der Zukunft?» die zentrale Frage, ob sich der Sport dort dauerhaft etablieren kann.

Im Zentrum steht der aktuelle Boom, der unter anderem durch Superstar Lionel Messi zusätzlich befeuert wurde. Gleichzeitig investieren große Unternehmen und Investoren massiv in die Infrastruktur und Vermarktung des Sports. Experten sprechen daher von einem der größten Wachstumsschübe im internationalen Fußball.

Die Dokumentation blickt jedoch nicht nur auf die Gegenwart, sondern auch auf frühere Phasen der Begeisterung. So erinnert der Film an Engagements von Legenden wie Franz Beckenbauer und Pelé, die bereits in früheren Jahrzehnten für Aufmerksamkeit sorgten. Auch die Erfolge der US-Frauen-Nationalmannschaft werden als wichtiger Baustein der Fußballentwicklung hervorgehoben.

Kurz-URL: qmde.de/170461
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelPrimetime-Check: Sonntag, 05. April 2026nächster Artikel«Sesame Street» kommt mit 250 Folgen zu Tubi
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News «STATIONEN  Warum noch katholisch?»: BR blickt auf Glauben TV-News «Backstage»: ZDF blickt hinter die Kulissen von «Notruf Hafenkante» TV-News ZDF diskutiert in Würzburg über Fake News TV-News «Terra X»: ZDF zeigt bedrohte Unterwasserwelt TV-News «plan b»: Neue Ideen gegen die Wohnungsnot TV-News Harald Lesch streitet über Zoos TV-News KI-Nacht im ZDF: Zwischen Jobangst, Chancen und Zukunftsvisionen

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung