«Fräulein Else»: Auftakt zu Kammerspielen

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3sat zeigt die gefeierte Inszenierung vom Wiener Volkstheater als Auftakt des Berliner Theatertreffens.

3sat präsentiert am Samstag, den 2. Mai 2026, um 20:15 Uhr mitein eindringliches Theatererlebnis im Rahmen der Reihe Starke Stücke. Die Inszenierung von Leonie Böhm basiert auf der Novelle von Arthur Schnitzler und wurde am Wiener Volkstheater erarbeitet. Sie wurde nun für das Fernsehen aufgezeichnet. Im Zentrum steht die junge Else, die in eine existenzielle Ausnahmesituation gerät: Um die finanziellen Probleme ihrer Familie zu lösen, soll sie eine moralisch fragwürdige Forderung erfüllen. Zwischen gesellschaftlichem Druck, familiären Erwartungen und ihrem eigenen Selbstverständnis entfaltet sich ein intensiver innerer Konflikt.Die Inszenierung konzentriert sich ganz auf diesen psychologischen Kern. Mit reduzierter Bühne, präzisem Lichtdesign und einer klaren Bildsprache entsteht ein Raum, in dem Gedanken und Emotionen unmittelbar erfahrbar werden. Der berühmte innere Monolog Schnitzlers wird hier nicht nur erzählt, sondern körperlich und rhythmisch erfahrbar gemacht. Besonders hervorgehoben wird die Leistung von Julia Riedler, die Else mit großer Intensität verkörpert. Ihre Darstellung wurde von der Fachzeitschrift Theater heute zur Schauspielerin des Jahres 2025 gekürt  ein Hinweis auf die außergewöhnliche Qualität dieser Produktion.Thematisch bleibt «Fräulein Else» erschreckend aktuell: Fragen nach Selbstbestimmung, Abhängigkeit und gesellschaftlichen Zwängen stehen im Mittelpunkt und wirken auch ein Jahrhundert nach der Veröffentlichung der Vorlage nach. Die Ausstrahlung bildet den Auftakt zur 3sat-Reihe vom Berliner Theatertreffen. In den folgenden Wochen zeigt der Sender weitere herausragende Inszenierungen, darunter Mephisto und Il Gattopardo