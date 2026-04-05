BritBox zeigt «The Other Bennet Sister» ab Mai

US-Fernsehen

Der Streamingdienst präsentiert eine neue Serienadaption aus dem «Pride & Prejudice»-Universum und rückt dabei eine bislang übersehene Figur in den Mittelpunkt.

Der Streaminganbieter BritBox hat den Starttermin für seine neue Seriebekannt gegeben. Die zehnteilige Produktion feiert am 6. Mai Premiere in den USA und Kanada, zunächst mit drei Episoden, bevor die weiteren Folgen im Wochentakt erscheinen. Mit «The Other Bennet Sister» setzt BritBox seine Strategie fort, klassische Stoffe neu zu interpretieren. Gleichzeitig ist die Serie Teil einer größeren Programmoffensive anlässlich des 250. Geburtstags von Jane Austen, bei der zahlreiche Adaptionen und Dokumentationen rund um das Werk der Autorin gebündelt werden.Basierend auf dem Roman von Janice Hadlow erzählt die Serie die Geschichte von Mary Bennet, der oft übersehenen Schwester aus Pride and Prejudice. Während ihre Schwestern in der Gesellschaft nach Liebe und Status streben, begibt sich Mary auf einen eigenen Weg. Sie verlässt das Familienanwesen Longbourn und zieht nach London, wo sie bei Verwandten lebt und beginnt, ihre eigene Identität zu finden.In der Hauptrolle ist Ella Bruccoleri zu sehen, begleitet von einem hochkarätigen Ensemble, zu dem unter anderem Richard E. Grant, Ruth Jones und Indira Varma gehören. Die Serie wird von der Produktionsfirma Bad Wolf in Zusammenarbeit mit BBC iPlayer und BBC One umgesetzt und knüpft visuell wie erzählerisch an die bekannte Welt von Jane Austen an.